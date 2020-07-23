Ege Üniversitesi öğrencilerinden yerli PCR test cihazı projesi

Ege Üniversitesinden (EÜ) yapılan açıklamada, Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü 4. sınıf öğrencileri Alişan Aygar ve Elif Ege Diken'in lisans bitirme tezi projelerinin TÜBİTAK 2209-B Sanayiye Yönelik Lisans Araştırma Projeleri Desteği Programı kapsamında desteklendiği ifade edildi.
"Peltier Soğutucu ile Hassas Sıcaklık Kontrollü Polimeraz Zincir Reaksiyon Cihazı Tasarımı" adlı projenin COVID-19 tanısında sahada kullanılarak hızlı sonuç vermesiyle karantina süresinin azaltılması ve hastalık yayılımının yavaşlatılmasına önemli katkı sağlamasının amaçlandığı belirtildi.