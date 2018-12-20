Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Diyaliz Bölümünde yangın: Hastalar dışarı çıkarıldı



Bornova ilçesindeki EÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nin yanında bulunan diyaliz bölümünde, saat 13.00 sıralarında, yangın çıktı. Elektrik kontağında çıkan yangın nedeniyle hastanenin içi dumanla kaplandı. Bu sırada diyaliz hastaları da sedyelerle dışarı çıkarıldı. İhbar üzerine hastaneye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında yaralanan bulunmazken, dumandan hafif etkilenenler oldu. İtfaiye ekipleri, müdahale ettiği yangını kısa sürede söndürdü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak ise olay yerinde inceleme yaptıktan sonra açıklamalarda bulunarak, "Yangın, itfaiye müdahalesiyle söndürüldü. Duman nedeniyle acildeki tüm hastalar boş yataklara konuldu. Herhangi bir can kaybı ve yaralanma söz konusu değil. Çalışanlarımızdan birkaçı dumandan etkilendi" dedi.

İzmir'de, Ege Üniversitesi (EÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi'nin yanındaki diyaliz bölümünde çıkan yangın söndürüldükten sonra dumandan etkilenmemesi için dışarı çıkarılan başka bölümdeki hastalar, tekrar içeri alındı. Diyaliz hastalarının ise diyaliz bölümü bulunan farklı hastanelere sevk edildiği belirtildi. Dumandan etkilenen personelin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.



Yangın sırasında hastanede bulunan Umut Demir, diyaliz bölümünden dumanların yükseldiğini belirterek, "Sanırım diyaliz cihazından yangın çıkmış. Hastaları sedyelerle kısa sürede dışarı çıkardılar. Olay can kaybı olmadan önlendi" dedi.



Yangınla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdürüldüğü belirtildi.