Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunları fidan dikti

Çiftlikköy ağaçlandırma sahasında mezunlar adına bir konuşma yapan Doktor Yılmaz Bay, 2008'de Halit Oğuz'un düşüncesiyle 12 bin fidanlık "78'liler Ormanı"nı Bornova sırtlarında gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bu ikinci orman bağışlarının oluşmasının öncülüğünü rahmetli arkadaşları Halit Oğuz'un eşi Ayşe Oğuz'un yaptığını kaydeden Bay, şöyle konuştu:

"Arkadaşımız Halit Oğuz'un ölümünden sonra eşi Ayşe, onun şiirlerini "Hayat Sandalı" adı ile kitaplaştırmış ve kitabı alanların Ege Orman Vakfı'na bağış yapmalarını istemiştir. Böylece 2008'de Bornova sırtlarında ve 2019'da Çeşme-Çiftlikköy’deki oluşturduğumuz ormanlarla 78'liler köklerini toprağın derinliklerine indirirken, başlarını da umutla gökyüzüne, sonsuzluğa çevirmişlerdir."

Bay, bu iki projenin 1978 mezunlarının dünya durdukça yaşayacağının en büyük kanıtı olduğunu belirterek, "Bu ormanı başta Halit Oğuz olmak üzere aramızdan erken ayrılan tüm arkadaşlarımız ve Çanakkale'de bu toprakları için canlarını veren tüm şehitlerimizin anısına oluşturduk. Bu projeye destek olan tüm arkadaşlara 78'liler adına çok çok teşekkür ediyoruz ve bağışlarımızın bu kadarla kalmayacağı sözünü bir kez daha yineliyoruz." dedi.

Ege Orman Vakfı Genel Müdürü Metin Gençol'un da katıldığı törende Gençol, Ayşe Oğuz ve Yılmaz Bay'a katkılarından dolayı teşekkür plaketi verdi.

Konuşmaların ardından sakız fidanları toprakla buluşturuldu.