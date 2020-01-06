Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ege Üniversitesinden 'organ nakli sonrası ölüm' iddialarına ilişkin açıklama: Prosedür uygun!
"Yapılan ilk incelemelerde, nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun ve bakanlıkla koordineli şekilde yürütüldüğü saptanmıştır"
Ege Üniversitesinden 'organ nakli sonrası ölüm' iddialarına ilişkin açıklama: Prosedür uygun!
06 Ocak 2020 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İZMİR- İzmir'de kadavradan bağışlanan organların nakledildiği 2 kişinin hayatını kaybettiği, bir kişinin de yoğun bakımda olduğu iddialarına ilişkin Ege Üniversitesince (EÜ) başlatılan incelemenin sürdüğü bildirildi.

EÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, yaptığı yazılı açıklamada, Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin 1988'den bu yana başarılı organ nakilleriyle yüzlerce hastanın yaşama tutunmasını sağladığını belirtti.

Merkezin uzman kadrosu ve donanımlı alt yapısıyla Türkiye'nin öncü organ nakil merkezleri arasında yer aldığını, dünyada da başarılarıyla anıldığını vurgulayan Göksel, Türkiye'deki diğer organ nakil merkezlerinde olduğu gibi merkezlerinde de organ naklinin Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenen koşulların sağlanması durumunda yapılabildiğine değindi.

Gerekli prosedürlerin yerine getirilmesinin ardından yapılan nakil sonrası hastaların gözlemlerinin de yine bu doğrultuda devam ettiğinin altını çizen Göksel, şunları kaydetti: 

"Organ nakilleri arasında en zor olanı kuşkusuz kadavradan yapılan nakillerdir. Ayrıca organ nakli sonrasında, nakil yapılan hastanın vücudunun organı kabul etmesi de zorlu bir süreçtir. Tüm bu süreçlerde Ege Üniversitesi Organ Nakli Uygulama ve Araştırma Merkezi birçok başarıya imza atmıştır.

Bazı basın kuruluşları tarafından gündeme getirilen iddialarla ilgili kurumumuz tarafından başlatılan inceleme sürmektedir. Yapılan ilk incelemelerde; nakil öncesi, nakil aşaması ve nakil sonrasında izlenen tüm yolların Sağlık Bakanlığı prosedürlerine uygun ve bakanlıkla koordineli bir şekilde yürütüldüğü saptanmıştır. İddialarla ilgili incelemelerimiz devam etmektedir."

İzmir'in Ödemiş ilçesinde eşi tarafından darbedildiği öne sürülen 38 yaşındaki kadın, 15 Aralık'ta Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesindeki 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetmiş, kadının organları bağışlanmıştı.

Kadının iki böbrek ve karaciğerinin nakil edildiği hastalardan 2'sinin öldüğü, birinin de yoğun bakımda tedavi altında olduğu iddia edilmişti.

Anahtar Kelimeler:

izmir organ nakli kadavra prof dr tuncay goksel saglikbakanligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ilac takip sistemi tibbi urunler veterinerprof. dr. levent filik trans yag urun etiketleri doymus yagfetö beraat sağlik çalısanlarianestezi tekniker doktor sevgiliintihar isvicre mahkum ötenazi exit deutsche schweizsaglik personeli ogrenci milli egitim bakanligidamar tibbi profesyonel pulmoner endarterektomi eversiyon karotis endarterektomifeto/pdy gozalti adana emniyet doktorhemofili a saglik hemofili a hastaliginin toplumsal yuku prof. dr. kaan kavakliverem tuberkuloz olum ulusal tuberkuloz kontrol programi veremsiz bir turkiye dunya saglik orgutuhipotermi cihazi hipoksik iskemik ensefalopati tubitak doktor ogretim uyesi abdullah caliskandoc. dr. vural fidan polisomnografi uyku testi saglik raporlari usul ve esaslari hakkinda yonergemesane kanserleri prof. dr. ali fuat atmaca sigarabakim destek projes hemsire evde saglik hizmetleri hastakaraciger prof. dr. onur yaprak glikojen hepatit siroz kansersaglik bilimleri universitesi prof. dr. cevdet erdol beyaz onluk giyme toreni mekteb-i tibbiye-i sahanekalp krizi kadin belirti hakan erikci aterosklerozis sagligi is sagligi ve guvenligi is yeri hekimligi is guvenligi uzmanligi isgoksuruk oksuruk surubu doc. dr. mehmet bayram balgam nezle kusburnu toz zencefil ihlamursağlıkta şiddet darp doktor tekme guvenlik gorevlisi murat erkan 'beyaz kod
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.