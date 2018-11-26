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Ege’de akciğer kanseri tedavisine yönelik buluşa patent
Ege Üniversitesi (EÜ) Nükleer Bilimler Enstitüsü ile EÜ İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik Araştırma Uygulama Merkezinde (ARGEFAR) yürütülen çalışmalar sonucunda akciğer kanseri tanı ve tedavisinde kullanılabilecek prototip ürün geliştirilerek patenti alındı. TÜBİTAK projesi kapsamında geliştirilen prototip hakkında Öğr. Gör. Dr. İskender İnce’den bilgi alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İnce’yi tebrik etti.
Ege’de akciğer kanseri tedavisine yönelik buluşa patent
26 Kasım 2018 - İHA
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EÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü ve EÜ Tıp Fakültesi’ndeki farklı bilim dallarında görevli öğretim elemanlarından oluşan araştırma ekibi, EÜ Nükleer Bilimler Enstitüsü’nde görevli Öğr. Gör. Dr. İskender İnce yürütücülüğünde gerçekleştirilen TÜBİTAK projesi kapsamında akciğer kanserinin teşhis ve tedavisine yönelik önemli bir buluşa imza attı. Akciğer kanserinin tedavisi sırasında, sağlıklı hücrelere zarar vermeyen ve tümör hücrelerini etkisiz kılmayı başaran prototip ürün geliştirildi. Çörek otu bitkisinin tohumlarının içeriğinde yer alan timokinon adlı biyoaktif maddeden yararlanılarak geliştirilen prototipe, “Tqgmnp” adı verildi. Yaklaşık 2 yıllık çalışmalar sonucunda ürüne patent alındı. 

Akciğer kanseri aşısı 5 binden fazla kişiye uygulandı: 'Önleyici değil tedavi edici' 

“Tüm insanlığa kazandırılmalı"” 
Prototip hakkında Öğr. Gör. Dr. İnce’den bilgi alan EÜ Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, İnce’yi tebrik etti. EÜ akademisyenlerinin önemli çalışmalara imza attığına dikkat çeken Rektör Budak, “Ege Üniversitesi Nükleer Bilimler Enstitüsündeki çalışma grubumuz kanser teşhis ve tedavisine yönelik bir preparat hazırladı. Türkiye’deki yerli ve uluslararası bütün yatırımcılara davette bulunuyorum. Ege Üniversitesi Rektörü olarak bu preparatın ticarileştirilip hem ekonomi hem de insanlık adına kazandırılması için çağrıda bulunuyorum. Öğretim elemanlarımız bilim dünyasına birçok buluş kazandırıyor. Bu buluşların toplum ve ülkemizin yararına kullanılması gerekiyor. Biz bu anlamda elimizden geleni yapıyoruz. İş dünyasının da bu çağrımıza karşılık vermesini istiyoruz” dedi. 
Geliştirdikleri preparatın akciğer kanserinin hem teşhisinde hem de tedavisinde kullanılabileceğini vurgulayan Öğr. Gör. Dr. İnce, “Bu ürünü, akciğer kanseri nedeniyle uygulanan tedavi esnasında sağlıklı hücrelere zarar vermeyen ve tümör hücrelerini tedavi etmeyi başaran bir prototip haline getirdik. Ön çalışmalarını tamamladık ve patentini aldık. Bundan sonra geliştirdiğimiz milli ilaç olma potansiyeli de bulunan ürünün ticarileşmesi için ilave çalışmalara ihtiyacımız var. Bunun için de Rektör hocamızın söylediği gibi yatırımcılara ihtiyaç duymaktayız” diye konuştu. 

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ege tip argefar tubitak

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