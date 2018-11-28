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Ege'de bir sağlık üssü: ' Türkiye’ye ışık saçmaya devam edeceğimize inanıyorum'
Dört fakülte, 14 uygulama ve araştırma merkezi, iki enstitü, iki yüksekokul ve bir meslek yüksekokulu ile adeta bir sağlık üssü haline gelen Ege Üniversitesi (EÜ), sağlık alanında birçok akademik ve hizmet birimini bünyesinde bulunduruyor.
Ege'de bir sağlık üssü: ' Türkiye’ye ışık saçmaya devam edeceğimize inanıyorum'
28 Kasım 2018 - İHA
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Uluslararası alanda tanınırlığını her geçen gün artıran Ege Üniversitesi (EÜ), dünya üniversitesi olma yolundaki altyapısını hazırlayacak olan; araştırma, eğitim-öğretim ve sağlık hizmetlerinde kalitesini sürekli iyileştiriyor. Sağlık alanında birçok akademik birimi bünyesinde bulunduran Ege Üniversitesi (EÜ), dört fakülte, iki enstitü, iki yüksekokul, bir meslek yüksekokulu ve 14 uygulama ve araştırma merkezi ile yalnız kentin değil bölgenin ihtiyaçlarına önemli ölçüde cevap veriyor. Sağlıkta lider ve marka üniversite olma hedefi ile Türkiye'nin her kentinden hastaları ağırlayan EÜ, adeta Türkiye’nin sağlık üssü niteliğini taşıyor. 

"Türkiye’ye ışık saçmaya devam edeceğimize inanıyorum" 
Ege Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Budak, üniversitede sağlık hizmeti veren kuruluşları olan Tıp Fakültesi Hastanesi ve Diş Hekimliği Fakültesinin toplumla buluşmanın en yoğun biçimde yaşandığı birimleri olduğunu ifade ederek, şunları söyledi: 
"Her iki fakültemizde de hizmetlerin, büyük bir özveriyle sürdürülmeye çalışıldığını biliyorum. Üniversitemiz; eczacılık, hemşirelik, sağlık bilimleri fakültelerimiz ile yüksekokul, meslek yüksekokulları, uygulama ve araştırma merkezleri paydaş sağlık kuruluşları ile el ele vererek hizmet ağını toplumun bütün kesimlerine yaymaya devam ediyor. Ülkemizin hedefleri doğrultusunda yeni dönemde de önceliğimiz üniversitemizi uluslararası üstün nitelikte eğitim sunan, sağlık alanı başta olmak üzere her alanda bir çekim merkezi haline dönüştürmek olacaktır. Üniversitemizde görev yapan bilim insanları, gerçekleştirdikleri çalışmalarla çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaç ve cihazları tıp dünyasına kazandırıyor. Bunun yanında yaptıkları araştırmalar ve yayınlar ile ulusal ve uluslararası pek çok mecrada üniversitemizi başarıyla temsil ediyorlar. Tüm insanlığa fayda sağlayan, uluslararası arenada güçlü, bilimsel etkinlikleri ile adından söz ettiren, milli projelerde yer alan, diğer üniversiteler ile iş birliği sağlayan, vizyon sahibi bir üniversite olarak, Ege Bölgesi başta olmak üzere Türkiye’ye ışık saçmaya devam edeceğimize inanıyorum." 

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