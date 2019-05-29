SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ege’nin ilk negatif basınçlı izolasyon odası İzmir’de açıldı
Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği içinde yer alan Ege Bölgesinin ilk “Negatif Basınçlı İzolasyon Odası” S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesinde törenle hizmete açıldı
Ege’nin ilk negatif basınçlı izolasyon odası İzmir’de açıldı
29 Mayıs 2019 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, tüberküloz hastaları için, İzmir Veremle Savaş Derneği’nin desteğiyle Negatif Basınçlı İzolasyon Odasının açılışı gerçekleştirildi. 

“Ege Bölgesi’nde ilk, Türkiye’de ise nadir odalardan bir tanesi”

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop açılış töreninde yaptığı konuşmasında; Negatif Basınçlı İzolasyon Odasının, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği içinde olmak kaydıyla Ege Bölgesi’nde ilk, Türkiye’de ise nadir odalardan biri olduğunu belirtti. Hem tüberküloz hastalarını, hem de sağlık personelini korumak için en ideal uygulama olduğunu ve açılmasının zorunluluk taşıdığını vurguladı. 

 “Hastane enfeksiyonları oranını, hasta yatış süresini ve sağlık giderlerini düşürmeyi hedefliyoruz.”

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Öztop konuşmasında “Negatif Basınçlı İzolasyon Odası ile hasta yatış süresini kısaltmayı, sağlık giderlerini düşürmeyi, hasta ölümü ve hastane enfeksiyonları oranını düşürmeyi, "yatan hasta - sağlık personeli - ziyaretçileri" için güvenli alanların oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti. 
“Sistem saatte 6-10 hava değişimi yapıyor…”
Negatif Basınçlı İzolasyon Odası’nın teknik özellikleri hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Öztop, “Negatif Basınçlı İzolasyon Odası, koridora ve diğer odalara göre negatif basınçlı. Böylece odalardaki kirli havanın seyreltilmesini ve uzaklaştırılmasını sağlıyor. Sistem saatte 6-10 hava değişimi yapacak şekilde kuruldu. Mevcut HEPA filtreler sayesinde 0,3 mikron ya da daha büyük partikülleri % 99,97 etkinlikte uzaklaştırıyor.” dedi. Negatif Basınçlı İzolasyon Odası’nın yapımında önemli desteği olan İzmir Veremle Savaş Derneğine teşekkür etti.
S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik de yaptığı sunumda hastane ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Anlamlı bağışları için İzmir Veremle Savaş Derneğine teşekkürlerini sundu.
Kurdele kesildi, hizmete açıldı.
Konuşmaların ardından İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ile İzmir Veremle Savaş Derneği Başkanı Şule Balkan’a günün anısına plaket takdim edildi.  Negatif Basınçlı İzolasyon Odası kurdele kesimi ile hizmete açıldı. 
 

Anahtar Kelimeler:

enfeksiyon hastaliklari negatif basincli izolasyon odasi mehmet burak oztop

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kanser aşısı Serdar Baki Albayrak kanser tedavisi onkoloji Multipl Skleroz Novartis Türkiye MS Derneği sağlıkta şiddet Kamil Fürtun Samsun Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Hastanesi obezite cerrahisi Düzce Üniversitesi Bursa Şehir Hastanesi şehir hastaneleri Tarsus Devlet Hastanesi Sinan Bahçacı güneş ışığı Uğur Coşkun Estetik ve Plastik Cerrah Sema Özden obezite ambulans İlkadım Acil sağlık hizmetleri Elektronik sigara Cevdet Erdöl Enfeksiyon Hastalıkları Negatif Basınçlı İzolasyon Odası Mehmet Burak Öztop ambulans 112 acil Gamze Taşçıer Diyafram evantrasyonu Toraks patoloji İrfan Yalçınkaya minimal invaziv cerrahi Ege Üniversitesi Tayfun Yoldaş Halil Bozkaya Dünya Karaciğer Nakli Kongresi Cahit Yılmaz Vanguard doktor Cumhuriyet Savcılığı Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi müzikoterapi preterm bebek beyin gelişimi bilişsel fonksiyon ALS SMA Ahmet Demircan Sağlık Bakanı kalp sağlığı Bingür Sönmez Kırım Kongo Kanamalı Ateşi Aynur Engin Cumhuriyet Üniversitesi tereyağ kalp sağlığı bingür sönmez Mesane Kanseri Can Öbek tütün kullanımı Tıptan Öte Hasan Erbay Kayseri Devlet Hastanesi polikliniği göğüs röntgeni King's College London multipl skleroz Şerefnur Öztürk Türk Nöroloji Derneği Multiple Skleroz Sultan Tarlacı Dünya Sağlık Örgütü ilaç aşı Multipl Skleroz Ayşe Sağduyu Kocaman
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
30/05-31/05 5.Nadir Görülen Hastalıklar Sempozyumu NÖROLOJİ İSTA
26/05-01/06 Hastane İnfeksiyonları Eğitim Programı 2019 ACİL TIP ANTA
12/06-14/06 37. Zeynep Kamil Jineko-Patoloji Kongresi KADIN... İSTA
13/06-15/06 9. Solunum Zirvesi GÖĞÜS... ISPA
14/06-15/06 MEDÜLLOBLASTOMA SEMPOZYUMU MULTİDİSİ... ADAN
14/06-16/06 11. Ulusal Viral Hepatit Sempozyumu (UVHS) ENFEKSİYO... AFYO
15/06-16/06 5. Kanserde Destek Tedaviler ve Palyatif Bakım Sempozyumu TIBBİ... ADAN
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.