Ege’nin ilk negatif basınçlı izolasyon odası İzmir’de açıldı

İzmir İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde, tüberküloz hastaları için, İzmir Veremle Savaş Derneği’nin desteğiyle Negatif Basınçlı İzolasyon Odasının açılışı gerçekleştirildi.

“Ege Bölgesi’nde ilk, Türkiye’de ise nadir odalardan bir tanesi”

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop açılış töreninde yaptığı konuşmasında; Negatif Basınçlı İzolasyon Odasının, Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği içinde olmak kaydıyla Ege Bölgesi’nde ilk, Türkiye’de ise nadir odalardan biri olduğunu belirtti. Hem tüberküloz hastalarını, hem de sağlık personelini korumak için en ideal uygulama olduğunu ve açılmasının zorunluluk taşıdığını vurguladı.

“Hastane enfeksiyonları oranını, hasta yatış süresini ve sağlık giderlerini düşürmeyi hedefliyoruz.”

İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Öztop konuşmasında “Negatif Basınçlı İzolasyon Odası ile hasta yatış süresini kısaltmayı, sağlık giderlerini düşürmeyi, hasta ölümü ve hastane enfeksiyonları oranını düşürmeyi, "yatan hasta - sağlık personeli - ziyaretçileri" için güvenli alanların oluşturulmasını hedeflediklerini belirtti.

“Sistem saatte 6-10 hava değişimi yapıyor…”

Negatif Basınçlı İzolasyon Odası’nın teknik özellikleri hakkında bilgiler veren İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Öztop, “Negatif Basınçlı İzolasyon Odası, koridora ve diğer odalara göre negatif basınçlı. Böylece odalardaki kirli havanın seyreltilmesini ve uzaklaştırılmasını sağlıyor. Sistem saatte 6-10 hava değişimi yapacak şekilde kuruldu. Mevcut HEPA filtreler sayesinde 0,3 mikron ya da daha büyük partikülleri % 99,97 etkinlikte uzaklaştırıyor.” dedi. Negatif Basınçlı İzolasyon Odası’nın yapımında önemli desteği olan İzmir Veremle Savaş Derneğine teşekkür etti.

S.B.Ü. Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Tanju Çelik de yaptığı sunumda hastane ve yürütülen çalışmalar hakkında detaylı bilgiler verdi. Anlamlı bağışları için İzmir Veremle Savaş Derneğine teşekkürlerini sundu.

Kurdele kesildi, hizmete açıldı.

Konuşmaların ardından İzmir İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Mehmet Burak Öztop ile İzmir Veremle Savaş Derneği Başkanı Şule Balkan’a günün anısına plaket takdim edildi. Negatif Basınçlı İzolasyon Odası kurdele kesimi ile hizmete açıldı.

