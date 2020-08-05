Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Eğitimli köpekler, koronavirüs hastalarını tespit ediyor
Dubai Uluslararası Havalimanı’nda eğitimli köpekler, koronavirüs (Covid-19) taşıyan hastaları yüzde 92 başarıyla tespit edebiliyor.
Eğitimli köpekler, koronavirüs hastalarını tespit ediyor
05 Ağustos 2020 14:47 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Dubai Uluslararası Havalimanı’nda zorunlu koronavirüs testi şartı bulunmasına rağmen, güvenlik güçlerine bağlı köpekler de virüslü hastaları tespit ediyor. Eğitimli köpeklerin, dakikalar içerisinde yüzde 92 başarı oranıyla virüs taşıyanları tespit edebildiği ifade edildi. Dubai İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Veriler ve incelemeler kapsamında köpekler yüzde 92 başarı oranıyla Covid taşıyan hastaları tespit etti” ifadeleri kullanıldı.

KÖPEKLER NASIL TESPİT EDİYOR?

İşlem, bir yolcunun koltukaltından alınan örneğin izole edilmiş bir odada bir kaba yerleştirilmesiyle başlıyor. Ardından, eğitimli köpekler, numuneleri huni benzeri bir mekanizma ile kokluyor. Köpekler koronavirüsü tespit ederse, yolcu PCR testi yapmak için yönlendiriliyor.

BAE’DE SON DURUM

Birleşik Arap Emirlikleri’nde son açıklanan verilere göre 61 bin 606 vaka bulunuyor. Ülkede virüs kaynaklı toplam can kaybı ise 353 olarak açıklandı.


 

Anahtar Kelimeler:

birlesik arap emirlikleri dubai koronavirus testi kopekler egitimli kopekler

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.