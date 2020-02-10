Eğitimli nüfus arttıkça antidepresan kullanımı yükseliyor

MEDİMAGAZİN- Sağlık Bakanlığı’nın verilerine göre Türkiye’de son yıllarda antidepresan kullanımının hızla yükseliyor. Bu artışı değerlendirirken aradan geçen 15 yıllık nüfus artışının da göz önünde bulundurulması gerektiğinin altını çizen Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Ecz. Nurten Saydan, “Bakanlık verileri 2002 yılı ile 2017 yılı karşılaştırması yapıyor ancak, geçen 15 yıl içinde nüfus artışını, kentli nüfustaki artışı da göz ardı etmemek gerekiyor” dedi. Saydan konuyla ilgili şu açıklamalarda bulundu:

“Aslında bu veriler vatandaşlarımızın psikiyatrist, nörolog, psikolog ve aile hekimlerine gitmekten artık çekinge duymadıklarını, eğitimli kentli nüfusun arttığını gösteriyor. Ülkemizdeki bu gelişmelere rağmen 1000 kişiye düşen günlük antidepresan ilaç tüketim miktarı 44 sayısı ile diğer ülkelere göre alt sıralarda yer almakta olup AB ülkeleri ve OECD ülkelerinden oldukça düşük rakamdır.

Ülkemizde antidepresanlar hekim kontrolünde reçete ile verilen ilaçlardır. Vatandaşlarımız büyükşehirlerin yorgunluğu ve yaşam stresini azaltmak için hekim yardımı alıyor. Aslında etraflarını veya kendilerini yıpratmaktansa hekim yardımı almaları tercih edilmeli.

SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği’nde Değişiklik yapılarak Nöroloji uzmanları tarafından, Demans, Parkinson gibi hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların reçete edilmesi durumunda bu ilaçların bedelleri ödenmiyor. Demans hastasının doktora çok zor gittiği göz ardı edilmiş görünüyor" dedi.

Son 15 yılda depresyon geçiren kadın hastalar yüzde 27,03, erkek hastalar yüzde 20,37 artış gösterdi

Son 15 yılın içinde depresyon geçiren kadın erkek sayısına bakıldığında 2002 yılında depresif bozukluk gösteren erkek hasta sayısı 156 bin 487’yken bu sayı 2017 yılında 188 bin 362’ye yükseldi. Kadınlarda ise 2002 yılında 142 bin 893’ken 2017 yılında 181 bin 519’a yükseldi. Erkek hastalarda kişi sayısı daha yüksek gözükse de değişim oranlarına baktığımızda son 15 yılda kadın hastaların sayısının daha fazla arttığı görülüyor.

Hastaların 3. basamak sağlık kuruluşu çilesi

Sayan sözlerine şöyle devam etti, "Halk arasında huzursuz bacak sendromu ve anksiyete bozukluğu tedavisinde kullanılan Pregabalin ilacının yanı sıra epilepsi tedavisinde kullanılan Gabapentin gibi ilaçlar da yalnızca üçüncü basamak sağlık kuruluşlarında rapor çıkartılarak reçeteye yazılabiliyor. 3. basamak hastaneler denilen hastaneler, eğitim araştırma ve üniversite hastaneleri gibi tam teşekküllü hastaneler. Nöropatik ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlarımız sadece üçüncü basamak hekimler ve onların hastaları için üretilmedi. Bu durumda vatandaş mağduriyeti çok fazla oluşmakta.

Ülkemizde bu kadar çok antidepresan kullanan hastanın devam reçetelerini tekrar yazdırmak adına doktora ulaşmaları kolaylaştırılmalı. Çünkü bu hastalar ilaçları reçete olmaksızın eczanelerden alamıyor. Doktora ulaşamayan hasta eczacıyla karşı karşıya geliyor. Özellikle nöbetlerde eczacılar için bu durum daha da sorunlu geçiyor.

Bizler bu ülkenin eczacıları olarak hastaların ihtiyacı olan ilacı doğru zamanda doğru şekilde vermek üzerine eğitim aldık. İlaç harcamaları sadece istatistiki bir veri değildir. Hastaların kullandıkları ilaçların miktarının artmasını engellemek için ilaca ulaşımı zorlaştırmak ya da geri ödeme koşullarını zorlaştırmak yerine hastalık etmenlerini ortadan kaldırmak gerekmektedir. Ülkemizdeki 3 basamak sağlık kuruluşu ve psikiyatri uzmanı gibi ilgili uzman sayısı göz önünde bulundurularak bu ilaçların tedavi sürecini aksatmayacak şekilde tekrar reçete edilmesindeki kuralların tekrar gözden geçirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde ilaç ve sağlık harcamaları elde edilmek tasarrufun aksine artacağı gibi toplum sağlığı da olumsuz etkilenecektir.”