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Ek göstergede kariyer mesleklerinin statü farkı korunacak!
Milyonlarca memur ve memur emeklisinin hem maaşlarını hem de emeklilik ikramiyelerini artıracak 3600 ek gösterge için artık sona yaklaşıldı. Mayıs ayında yapılacak son toplantı ile kapsam belirlenecek ve düzenleme TBMM gündemine gelecek.
Ek göstergede kariyer mesleklerinin statü farkı korunacak!
18 Mart 2022 14:29 - Sabah Faruk Erdem
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Sabah Gazetesi'nden Faruk Erdem'in haberine göre, sendikalar 3600 ek gösterge ve ek gösterge çalışmalarının tüm memurları kapsamasını da bir kez daha gündeme getirdiler. Toplantıya hem çalışma Bakanlığı, hem Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı hem de Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri katıldı.

Toplantıda alternatif taslaklar üzerinde müzakereler yapılırken ek göstergeden yararlanacak memur kapsamının geniş tutulması , ek göstergesi olmayan unvanların da kapsama alınması benimsendi.

Bu arada çalışmaların daha hızlı ilerlemesi için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Ertuğrul Soysal başkanlığında bir komisyon kuruldu. Komisyon toplantılarına Hazine ve Maliye Bakanlığı , Strateji ve Bütçe Başkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Personel ve prensipler Genel Müdürlüğü yetkilileri ile hizmet kollarının başkanları katılacak. Böylece her hizmet kolundaki unvanlar tek tek elden geçirilerek ek gösterge dengesizlikleri ortadan kaldırılacak.

Taslaklar netleşiyor

Bakanlığın yaptığı teknik çalışmalarda alternatif taslaklar hazırlandı. Bu taslaklar paydaşlarla yapılan toplantılarda azaltılarak tek bir metinde toplanacak. Taslaklarda yer alan bilgilere göre, ek gösterge artışı kamuda kapsamlı bir düzenlemeyi beraberinde getirecek. Daire başkanı, genel müdür yardımcısı, müfettiş, uzman, kaymakam gibi kariyer meslek kadrolarında görev yapanların statü farklılıklarını korumak amacıyla ek göstergelerinde 600 puanlık artış yapılacak.

Yapılacak ek gösterge artışlarında hiyerarşi, sorumluluk alanı ve görev dikkate alınacak. Askerler, hakimler ve öğretim üyelerinin ek göstergeleri de taslak metinlerde yer aldı.

Bunun dışında ek göstergesi olmayan yardımcı hizmetler sınıfı da çalışmalarda gündemde yer alıyor. Böylece kamuda ek göstergesi olmayan memur kalmayacak. Ayrıca bu alandaki tüm dengesizlikler giderilerek ek gösterge sorunu tarihe karışacak.

Kimlerin ikramiyesi 50 bin lira artacak?

Ek gösterge artışları mevcut maaşları artırırken asıl etkisini emekli maaşlarında ve emekli ikramiyelerinde kendini gösterecek. Burada hizmet yılı ve unvanlara göre maaşlarda 1.300 lirayı geçen artışlar ortaya çıkarken ikramiyelerdeki artış 50 bin lirayı geçecek. Burada bazı mesleklerde 2000 olan ek göstergeler 3000'e ve 2200 ek göstergeler ise 3.600'e çıkartılacak.

Yenilikler neler?

*Tüm unvanlar bütüncül anlayışla inceleniyor
*Ek göstergesiz memur kalmayacak
*Hiyerarşi, unvan, sorumluluk görevin önemi belirleyici olacak

*Yardımcı hizmetler sınıfı göstergeye kavuşacak
*Sağlık ve teknik hizmetler gösterge alacak
*Şube müdürleri, daire başkanları hiyerarşiye göre gösterge alacak

*Kariyer mesleklere 600 puan eklenecek
*Üniversite yöneticilerinin ek göstergesi düzenlenecek
*Mahalli idare yöneticileri de kapsama alındı

Anahtar Kelimeler:

ek gosterge memur 3600 ek gosterge tbmm emeklilik ikramiyesi

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People
41
1) İsmail karademirci (Biyokimya uzmanı)
18.03.2022 17:52:46
Şu an emekli hekimlerin EMEKLİ MAAŞLARININ ARTTIRILMASI için Hükumetin bir önerisi veya bir planı varmı?
Aralık 2021 de gündemde olan uzman hekimlere 40000 ve pratisyen Hekimlere yapılacak gösterge rakamlarına ne oldu?
People
65
2) YG (DR)
18.03.2022 16:44:38
Olay ceza veya olumsuzluk olursa doktorlar birinci sırada olumlu bir şey olursa burda olduğu gibi DOKTORUN ADI YOK.
People
94
3) Nedim C. (emekli hekim)
18.03.2022 16:16:12
Dai Bşk, Gn Md Yard, Müf, Kaymakam yüksek miktarda Makam Tazminatı + Temsil Tazminatı almaktadır Ek Göstergeleri de zaten yüksektir Hiç Makam ve Temsil Tazminatı verilmeyen Hekimler bunlardan mahrumdur. Dengeyi korumak için 7200 Ek Gösterge verilmeli ve aradaki makas daha fazla açılmamalı, yeni bir haksızlık daha yapılmamalıdır.
People
20
4) Faruk kule (Eczacı )
18.03.2022 15:49:04
KAMUDA ECZACIYIM. PEKİ BENİM NE OLACAK ??
People
16
5) mine mine (dr)
18.03.2022 15:35:21
mektubunda söz etmedik; bir yarim kalmış.
People
64
6) Dr.mikro (hekim)
18.03.2022 15:08:38
X,Y,Z hepsi eş kıdemde hekim maaşı.Hekim arkadaşıma katılıyorum.Neden TTB ve Hekim sendikaları bu saçmalığı dile getirip talep oluştur muyor?

Aynı hastene aynı kıdemde 3 uzman hekim düşünün 657 olan 7.500 TL sözleşmeli hekim x 2 kat asker kökenli hekim x 3 kat maaş alıyor.Hekimlik dışında başka bir meslekte böyle bir saçmalık adaletsizlik var mı? Düşünün bir hakim veya savcı biri diğerinbin 3 katı maaş alsa böyle bir şey mümkün mü? Konu hekimler olunca nasıl mümkün oluyor ve biz mağdurlar buna nasıl sessiz kalıyoruz.Üye olduğumuz Tabip Odalarını ve Hekim Sendikalarını bu konuda sıkıştıralım talep oluşturalım.
People
46
7) Dr (Dr)
18.03.2022 14:55:56
Asker, hakim diyorsunuz da, pratisyen hekim de bunların içinde olmalı. Uzman ayrıca kariyer olarak yükseltilmeli.
People
49
8) Hekim (Hekimdir)
18.03.2022 14:52:24
Peki bu durumu nasıl açıklayacaksınız? Aynı kıdemde hekimler arasında x 2, x 3 gibi fark olur mu? Üstelik bahsettiğimiz maaş.Böyle bir saçmalık başka bir meslekte var mı? Başka bir meslek grubunda aynı statüde çalışan aynı kıdemde iki meslektaş arasında maaşda iki üç kat fark olsa kıyamet kopar o işyerinde.Peki biz hekimler bu haksızlığa neden sessiz kalıyoruz.Üstelik mağdurlar haksızlığa uğrayanlar çok büyük bir çoğunlukken?

Genç meslektaşlara bir uyarı 2008 sonrası çalışmaya başladıysanız ek gösterge emeklilikte hiç bir işinize yaramayacak.
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