Ek ödemeler neden ödenmiyor?

MEDİMAGAZİN-Pandemiyle birlikte iki kez 3’er aylık dönemlerle tavandan ek ödeme verileceği belirtilen sağlık çalışanları, bu dönemlerde bir kısmı hariç olmak üzere tavandan öneme alamadı. Ancak son olarak Kasım ayından beri ödenmeyen ek ödemeler büyük sorun oluşturmuş durumda.

Aralık ortasına doğru ödenmesi gereken Kasım ayı ek ödemeleri neredeyse bir aydan bu yana hala ödenmedi. Aralık ayının ek ödemesinin de bugünlerde ödenmesi gerekiyor. Diğer taraftan ne zaman ödeneceğine ait bir tarih de verilmiyor.

Medimagazin’in edindiği bilgilere göre Sağlık Bakanlığı yetkilileri Kasım, Aralık ve Ocak ayında da tavandan ek ödeme için karar aldı, ancak konuyla ilgili daha önce olduğu gibi Maliye Bakanlığıyla ortak bir yazı yayınlayarak konunun mevzuata uygun yapılması gerekiyordu. Bu konuyla ilgili gecikmeler yaşanmasının ardından hala Kasım ayı ek ödemeleri ilgili bir gelişme yaşanmadı. Son olarak konunun Sayıştay’da olduğu bilgisi alındı.

Ek ödemeler illerin hesabına geçti

Diğer taraftan Kasım ayıyla ilgili ek ödemelerin illerin hesabına geçtiği öğrenildi. Aralık ayının başında hesaba yattığı öğrenilen ek ödemeler mevzuat yetersizliği nedeniyle personele ödenmiyor.

Sağlık çalışanları mağdur oldu

Medimagazin’e ulaşan bir çok sağlık çalışanı, Kasım ayı ek ödemelerinin yatmamasından dolayı özellikle kredi borçlarıyla ilgili mağdur oldularını belirtiyor. Bazı hastanelerde özellikli cerrahi yapan hekimlerin de alamadıkları ek ödemeler nedeniyle özel hastane tercihini düşündüğü belirtiliyor.