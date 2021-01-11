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Ek ödemeler neden ödenmiyor?
Sağlık çalışanları pandemi başlangıcından bu yana bir yandan var gücüyle pandemi mücadelesi verirken, diğer taraftan özlük haklarındaki sorunlarla uğraşıyor.
Ek ödemeler neden ödenmiyor?
11 Ocak 2021 13:05 -
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MEDİMAGAZİN-Pandemiyle birlikte iki kez 3’er aylık dönemlerle tavandan ek ödeme verileceği belirtilen sağlık çalışanları, bu dönemlerde bir kısmı hariç olmak üzere tavandan öneme alamadı. Ancak son olarak Kasım ayından beri ödenmeyen ek ödemeler büyük sorun oluşturmuş durumda.

Aralık ortasına doğru ödenmesi gereken Kasım ayı ek ödemeleri neredeyse bir aydan bu yana hala ödenmedi. Aralık ayının ek ödemesinin de bugünlerde ödenmesi gerekiyor. Diğer taraftan ne zaman ödeneceğine ait bir tarih de verilmiyor.

Medimagazin’in edindiği bilgilere göre Sağlık Bakanlığı yetkilileri Kasım, Aralık ve Ocak ayında da tavandan ek ödeme için karar aldı, ancak konuyla ilgili daha önce olduğu gibi Maliye Bakanlığıyla ortak bir yazı yayınlayarak  konunun mevzuata uygun yapılması gerekiyordu. Bu konuyla ilgili gecikmeler yaşanmasının ardından hala Kasım ayı ek ödemeleri ilgili bir gelişme yaşanmadı. Son olarak konunun Sayıştay’da olduğu bilgisi alındı.

Ek ödemeler illerin hesabına geçti

Diğer taraftan Kasım ayıyla ilgili ek ödemelerin illerin hesabına geçtiği öğrenildi. Aralık ayının başında hesaba yattığı öğrenilen ek ödemeler mevzuat yetersizliği nedeniyle personele ödenmiyor.

Sağlık çalışanları mağdur oldu

Medimagazin’e ulaşan bir çok sağlık çalışanı, Kasım ayı ek ödemelerinin yatmamasından dolayı özellikle kredi borçlarıyla ilgili mağdur oldularını belirtiyor. Bazı hastanelerde özellikli cerrahi yapan hekimlerin de alamadıkları ek ödemeler nedeniyle özel hastane tercihini düşündüğü belirtiliyor.

Anahtar Kelimeler:

ek odeme saglik bakanligi performans odemesi

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People
33
1) mahmut (uz.dr.)
11.01.2021 15:56:49
Mevzuat yetersiz mi?Son 2 ayda mı yetersiz oldu mevzuat?Kalb yetmezliği,karaciğer yetmezliği ,böbrek yetmezliği gibi bir şey mi?Acil mevzuat nakli mi gerekiyor.?...Bir açıklama yapmak bu kadar mı zor?Genel müdür gitti..Belki de bu meseleye duyarsız kaldığı için gitti.Net bilmiyoruz.Eğer öyleyse yeni gelenden daha duyarlı olmasını bekliyoruz...En azından bir açıklama.......
People
38
2) Yeter Diyemedik (Doktor)
11.01.2021 14:18:55
Oku, doktor ol, uzman ol, çalış, yorulma... Bunları yazmak 3 saniye iken gerçekleşmesi 30 yıl neredeyse. Birleşemedik, bir araya gelemedik, hakkımızı yiyene dur diyemedik. Kamuda çalışmanın bedelini yıllardır ödedik ama doymadılar. Kasım dönerinin ocakta hala yatmamış olması olsa keşke ama değil sorun bu değil sorun doktorların mıknatıs gibi sürekli birbirini itmesi sanırım
People
21
3) serdar (uz.dr)
11.01.2021 13:33:30
Rezillik tek kelimeyle içler acısı bide herkes bizi kıskanıyor değilmi.
People
18
4) Fatih Yılmaz (Doktor)
11.01.2021 13:14:42
Sağlıkçılar olarak unutuldugumuzu düşünüyorum, Tabip odalari sesimizi duyurtmuyor.
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