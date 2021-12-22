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Ek zam ve 3600 ek gösterge masada: Cumhurbaşkanı, Bakan Bilgin ile memur temsilcileri görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci başkanlığındaki konfederasyon heyetini kabul etti.
Ek zam ve 3600 ek gösterge masada: Cumhurbaşkanı, Bakan Bilgin ile memur temsilcileri görüştü
22 Aralık 2021 22:08 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 20 dakika sürdü.

Yalçın, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini, düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin bir an önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu sözleşme hükmümüz gereği 3600 ek gösterge/ek göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bakan Bilgin ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci başkanlığındaki konfederasyon heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul 30 dakika sürdü.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede asgari ücrete kadar ücret gelirlerinden vergi alınmaması yolundaki düzenlemeye ilişkin memnuniyetimizi dile getirdik. Bu konuya ilişkin olarak yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesini talep ettik. Kamu çalışanlarının zararlarını karşılamak üzere ek zam verilmesi talebimizi görüştük. Refah payı uygulamasının memurlarımızın alım gücünü yükselteceğini ifade ettik. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki beklentilerimizi Sayın Cumhurbaşkanına ilettik. Acil çözüm bekleyen 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacak, beklentileri karşılayacak şekilde düzenlenmesi, yardımcı hizmetliler, bayram ikramiyesi, tüm ödemelerin emekliliğe sayılması, mülakatın kaldırılması, yönetici atamaları gibi konuları içeren raporumuzu takdim ettik."

Anahtar Kelimeler:

memur-sen cumhurbaskani

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