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Ek zam ve 3600 ek gösterge masada: Cumhurbaşkanı, Bakan Bilgin ile memur temsilcileriyle görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen ve Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci başkanlığındaki konfederasyon heyetini kabul etti.
Ek zam ve 3600 ek gösterge masada: Cumhurbaşkanı, Bakan Bilgin ile memur temsilcileriyle görüştü
22 Aralık 2021 22:08 -
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın başkanlığındaki Memur-Sen heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul, 20 dakika sürdü.

Yalçın, sosyal medya hesabından kabule ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımıza kamu görevlilerinin gelir vergisi yükünün kaldırılması/hafifletilmesi yönündeki teklifimizin hayata geçirilmesinden dolayı memnuniyetimizi ifade ettik. Ek zam beklentimizi aktardık. Gelir vergisine ilişkin uygulanacak istisna olumlu olmakla birlikte sosyal adaletin gelir dağılımında sağlanması noktasında bazı sorunlar/sıkıntılar içerdiğini, düzenlemeyle, kısmi artışlarla az kazanana az, çok kazanana çok ilave gelir yansıtılacağını ifade ettik. Gelir vergisinde yapılan düzenleme ile ortaya çıkan eşitsizliğin giderilmesi başta olmak üzere kamu görevlilerinin alım gücünü artıracak, adil gelir dağılımını sağlayacak ek zam/ilave ödemenin bir an önce gerçekleştirilmesi noktasında hassasiyetlerimizi dile getirdik. Toplu sözleşme hükmümüz gereği 3600 ek gösterge/ek göstergeler ve sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi konusunda atılacak adımlara ilişkin sürecin hızlandırılması noktasında beklentilerimizi paylaştık. Ek zam dahil tekliflerimiz için Çalışma Bakanı ile bir araya geleceğiz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Bakan Bilgin ile Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci başkanlığındaki konfederasyon heyetini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı kabul 30 dakika sürdü.

Kabulde Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu Başkanvekili Vedat Işıkhan da hazır bulundu.

Kahveci, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin'in de hazır bulunduğu görüşmede asgari ücrete kadar ücret gelirlerinden vergi alınmaması yolundaki düzenlemeye ilişkin memnuniyetimizi dile getirdik. Bu konuya ilişkin olarak yaşanabilecek aksaklıkların giderilmesini talep ettik. Kamu çalışanlarının zararlarını karşılamak üzere ek zam verilmesi talebimizi görüştük. Refah payı uygulamasının memurlarımızın alım gücünü yükselteceğini ifade ettik. Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi konusundaki beklentilerimizi Sayın Cumhurbaşkanına ilettik.

Acil çözüm bekleyen 3600 ek göstergenin tüm memurları kapsayacak, beklentileri karşılayacak şekilde düzenlenmesi, yardımcı hizmetliler, bayram ikramiyesi, tüm ödemelerin emekliliğe sayılması, mülakatın kaldırılması, yönetici atamaları gibi konuları içeren raporumuzu takdim ettik."

Anahtar Kelimeler:

memur-sen cumhurbaskani ek gosterge ek zam gorusme

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People
5
1) ayşen muzan (Uzman Doktor)
23.12.2021 13:55:14
Doktorların ve diğer saglık çalışanların ek ödemelerinin emekliliğe yansıtılması gerekli ve vicdani bir sorumluluktur. Emekli olduğumuzda normal bir memur maaşıyla yaşamak bu günlerde çektiğimiz sıkıntının ve sorumluluğun karşılığı olamaz. Saglık bakanının bu konuda daha baskın olması ve sağlık çalışanlarının hakkının alınması konusunda azami gayreti göstermesini bekliyoruz.
yoksa ülkemiz de çalışan doktor kalmayacak , tıp fakültelerinin durumu ortada.
People
11
2) doktor (dr)
23.12.2021 12:09:06
Sendika olarak doktorların ne kadar yanında olduğunuzu gösterdiniz . Cebimize kadar giren sonra da en başta siz sendikaların gayretleriyle geri alınan parada sizleri hiç bir zaman unutmayacağız . hem de hayat boyu.
People
7
3) Dr. S (DR)
23.12.2021 12:08:50
Gerçekten kapsamı genişletilen hekim/ sağlık çalışanı iyileştirmesi ne oldu. 22 aralık tarihi deniyordu şimdi bahsi bile geçmiyor
People
6
4) SEDA (ECZACI)
23.12.2021 11:10:32
Oyalama taktiği iyi bir zam verilmedikçe inanmıyorum bakanlığa
People
21
5) Aydan Üçüncü (Doktor)
23.12.2021 08:37:56
Bir tane kadın yok masada.
People
60
6) Erol (Emekli Hekim)
22.12.2021 22:30:15
Sayın CB ve SB iradesiyle Mecliste kabul edilen Hekimlere maaş iyileştirmesi İPTAL edildi. Olan verilen maaşla gecinemeyip çalışmaya mecburen devam eden yaşlı emekli hekimlere oldu. Aynen tekrar kabul edilip uygulamaya geçmesi dileğiyle..
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