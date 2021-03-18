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Ekinoks öncesi Dünya Uyku Günü etkinlikleri: Uyku hijyeni için dikkat edilmesi gereken kurallar neler?
Akciğer Sağlığı ve Yoğun Bakım Derneği (ASYOD), Dünya Uyku Günü kapsamında bir basın bildirisi yayımladı. “Düzenli uyku, sağlıklı gelecek” sloganı ile gerçekleştirilen uyku günü etkinlikleri kapsamında, sağlıklı bir uyku için uyku hijyeni kurallarına uyulması gerekliliğinin altı çizildi
Ekinoks öncesi Dünya Uyku Günü etkinlikleri: Uyku hijyeni için dikkat edilmesi gereken kurallar neler?
18 Mart 2021 12:11 -
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Dünya Uyku Derneğinin (World Sleep Society) de her yıl tüm dünyada, gece ve gündüzün eşit olduğu, 21 Mart ekinoksu öncesi Dünya Uyku Günü etkinliklerinin düzenlendiğinin anımsatıldığı açıklamada, bu seneki sloganın “Düzenli uyku, sağlıklı gelecek” olarak belirlendiğinin altı çizildi.

ASYOD, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sağlıklı yaşam için düzenli uykuya odaklanmak gerekmektedir. Araştırmalar, daha iyi bir uyku kalitesinin genç, orta yaşlı yetişkinler ve yaşlılarda, düzenli uyku ile yani; sabit yatma zamanı, uyanma zamanı ve uyku süreleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Düzenli olarak uyuyanlar daha iyi bir ruh haline, daha iyi bir psikomotor performansa ve akademik başarıya sahiptir.”

Uykunun hem zamanlamasını hem de süresini, sirkadiyen ritim ve homeostatik kontrol düzenlemektedir. Sirkadiyen ritim, ışık ve melatoninin etkisiyle 24 saatlik uyku-uyanma döngüsünü düzenler ve kontrol eder.” ifadelerinin kullanıldığı  açıklamada, akşam saatlerinde melatoninin uykuyu teşvik etmek için üretildiği, ışık varlığında ise melatonin üretiminin durduğu bildirildi.

Dünya Uyku Günü kapsamında yapılan paylaşımda, erişkinlerde sağlıklı bir uyku için uyku hijyeni kurallarına uyulmasının önemine değinildi. Bu kurallar şu şekilde belirtildi:

  • Her gün aynı saatte yatıp, aynı saatte kalkmaya dikkat edilmeli.
  • Gündüz uyuma alışkanlığı varsa 45 dakikadan fazla uyumamalı ve özellikle akşam yemeği sonrası kesinlikle şekerleme yapılmamalı.
  • Uyumadan önce alkol ve sigaradan uzak durulmalı.
  • Yatmadan altı saat öncesinde kahve, çay, çikolata gibi kafein içeren yiyecek ve içecekler tüketilmemeli.
  • Yatmadan dört saat öncesinde ağır, baharatlı veya şekerli gıdalardan kaçınılmalı, hafif bir atıştırma yapılabilir.
  • Düzenli egzersiz yapılmalı, ancak akşam saatlerinde ağır egzersizlerden kaçınılmalı.
  • Yatak ve yastığın rahat olmasına dikkat edilmeli.
  • Yatak odasının ısısının çok soğuk veya çok sıcak olmamasına dikkat edilmeli.
  • Uyuduğumuz odanın sessiz ve olabildiğince karanlık olması sağlanmalı.
  • Yatak odası sadece uyumak için kullanılmalı, odada kesinlikle TV, bilgisayar, tablet, cep telefonu vb. cihazlar bulundurulmamalı.

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