Ekinoks öncesi Dünya Uyku Günü etkinlikleri: Uyku hijyeni için dikkat edilmesi gereken kurallar neler?

Dünya Uyku Derneğinin (World Sleep Society) de her yıl tüm dünyada, gece ve gündüzün eşit olduğu, 21 Mart ekinoksu öncesi Dünya Uyku Günü etkinliklerinin düzenlendiğinin anımsatıldığı açıklamada, bu seneki sloganın “Düzenli uyku, sağlıklı gelecek” olarak belirlendiğinin altı çizildi.

ASYOD, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Sağlıklı yaşam için düzenli uykuya odaklanmak gerekmektedir. Araştırmalar, daha iyi bir uyku kalitesinin genç, orta yaşlı yetişkinler ve yaşlılarda, düzenli uyku ile yani; sabit yatma zamanı, uyanma zamanı ve uyku süreleri ile ilişkili olduğunu göstermiştir. Düzenli olarak uyuyanlar daha iyi bir ruh haline, daha iyi bir psikomotor performansa ve akademik başarıya sahiptir.”

“Uykunun hem zamanlamasını hem de süresini, sirkadiyen ritim ve homeostatik kontrol düzenlemektedir. Sirkadiyen ritim, ışık ve melatoninin etkisiyle 24 saatlik uyku-uyanma döngüsünü düzenler ve kontrol eder.” ifadelerinin kullanıldığı açıklamada, akşam saatlerinde melatoninin uykuyu teşvik etmek için üretildiği, ışık varlığında ise melatonin üretiminin durduğu bildirildi.

Dünya Uyku Günü kapsamında yapılan paylaşımda, erişkinlerde sağlıklı bir uyku için uyku hijyeni kurallarına uyulmasının önemine değinildi. Bu kurallar şu şekilde belirtildi: