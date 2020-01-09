EKPSS tercih sonuçları belli oldu

ÖSYM Başkanlığı, 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Ocak 2020 tarihinde saat 15.33'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.