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EKPSS tercih sonuçları belli oldu
Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) sonuçları ÖSYM'nin internet adresinden erişime açıldı
EKPSS tercih sonuçları belli oldu
09 Ocak 2020 -
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ÖSYM Başkanlığı, 19-23 Aralık 2019 tarihleri arasında yayımlanan 2019-EKPSS/Kura İle Engelli Kamu Personeli Yerleştirme Tercih Kılavuzunda belirtilen kurallara göre Kılavuzda yer alan kamu kurum ve kuruluşlarının ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyi kadrolarına, engelli memur yerleştirme işlemleri tamamlandığını duyurdu.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Ocak 2020 tarihinde saat 15.33'ten itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir.

Anahtar Kelimeler:

ekpss sonuc osym

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