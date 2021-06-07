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Ekrem İmamoğlu restorasyon çalışmaları devam eden Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cerrahpaşa yerleşkesinde bulunan ve Tıp Tarihi Müzesi olarak restore edilen tarihi hastane binasını ziyaret etti.
Ekrem İmamoğlu restorasyon çalışmaları devam eden Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’ni ziyaret etti
07 Haziran 2021 14:11 -
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile 2016 yılında yapılan protokol uyarınca, Cerrahpaşa Yerleşkesinde bulunan tarihi hastane binasının, Tıp Tarihi Müzesi olarak restorasyon ve onarımını üstlenen İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin yürüttüğü çalışmaları yerinde incelemek amacıyla Cerrahpaşa Yerleşkesi’ne gelen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın’ı Cerrahpaşa’daki makamında ziyaret etti.

Ziyaret sonrası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın; İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa tarafından ortaklaşa yürütülen müze projesi alanında incelemelerde bulundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu projeye ilişkin yaptığı açıklamada Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi’nin en kısa sürede hizmete gireceğini belirterek Cerrahpaşa Yerleşkesi’nden ayrıldı.

Restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi

2002 yılından beri tescil edilmiş müze statüsünde olan Cerrahpaşa Tıp Tarihi Müzesi restorasyonu ile ilgili süreç İstanbul İl Özel İdaresi tarafından 2012 yılında başlatılmış, ancak sonrasında İl Özel İdaresi’nin kapatılması nedeniyle 2016 yılına kadar çalışmalar durmuştu. 2016 yılında yapılan protokol  ile yeniden başlatılan müzenin restorasyon çalışmalarında son aşamaya gelindi. 

Anahtar Kelimeler:

ekrem imamoglu cerrahpasa tip tarihi muzesi

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