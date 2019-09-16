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Ekşi sözlükten yüzde 50 indirim: 24 yaşında doktorun 9 bin tl kazanması
Hekim maaşları hekimlerin dışında bir çok kişi tarafından hem merak edilmeye hem de takip edilmeye devam ediyor
Ekşi sözlükten yüzde 50 indirim: 24 yaşında doktorun 9 bin tl kazanması
16 Eylül 2019 -
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MEDİMAGAZİNHekimlerin özlük haklarıyla ilgili konular hekimlerden çok bir çok toplum kesimi tarafından merakla takip edilmeye devam ediyor.

Ekşi sözlükte bu yıl başında zamlarla birlikte 'doktor maaşının minimum 18 bin lira olması' başlığı altında yapılan yorumlarla hekimin özlük haklarıyla ilgili bilgizisliğin tavan yaptığı belirtilmişti. Bugün açılan başlıkta da '24 yaşında doktorun 9 bin tl kazanması' başlığında yüzde 50 indirime gidilmiş gibi görünüyor.  

Her ne kadar yeni mezun olmuş bir hekimin maaşının 9 bin lira olmadığı bilinse de, Ekşi sözlükte bu kez hekimlerden yana enty'ler de dikkat çekiyor:


24 yaşında doktor kişisinden devlet pardon eğitim araştırma hasanelerinde şırınga ile kan bi yerlerinden alınırken 9 bin lira alması mı gözünüze battı ?
30 yaşında daha resmi yazı dilinden bi haber insanlar var bu ülkede.
16.09.2019 10:46 fasulye rahman


o yaşta birisi için türkiye şartlarında harika bir paradır.üstte birileri ömür boyu aynı maaşı alıyor yazmış uzmanlar 15-20 bin lira alıyor.

mühendis de zor şartlar altında okul okuyor ama gel gör ki aldığı maaş belli kimse çok çaliştık şöyle nöbet tuttuk falan demesin.gecesini şantiyede geçiren inşaat mühendisi de var yetiştirmesi gereken proje için gece gündüz çalışan yazılım ve bilgisayar mühendisleri de var.

çalışma şartlarını falan söylemiyorum çoğu mühendis patron ve müşteri baskısı ile zor şartlarda çalışıyor.24 yaşında 3 bin lira üstü maaş alan yeni mezun mühendisi sayısı azdır.alan da en fazla 5 bin lira alır.

burada edebiyat yapmaya gerek yok aldığınız para çok hak edeniniz var etmeyeniz var egolu olanınız var olmayanız var.

işini iyi yapan tüm doktorlara da allah kolaylık versin onlara lafım yok. 
16.09.2019 10:51 executioner 58


9 bin lira para değildir. bekar bir insanın istanbul gibi bir yerde insan gibi yaşaması için gerekli olan miktardır.

ben bu zihniyeti anlamıyorum. bizim durumumuz kötü, onların da kötü olsun diye düşünüyorsunuz. gerizekalısınız çünkü zenginlikte bir olmayı değil fakirlikte bir olmayı istiyorsunuz.
16.09.2019 11:02 gui

bildiğim kadarıyla (yanlışsam doktorlarımız düzeltsin lütfen) maalesef böyle bir maaşın büyükçe bir kısmı dönerden gelir, yani devlet baba doktorlarımıza çok daha az maaş ödemektedir.
hakkından az olan maaştır.
16.09.2019 11:11 omnimon 
 

Anahtar Kelimeler:

hekim maaslari eksi sozluk hekimlerin ozluk haklari

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