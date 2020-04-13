Ekvador'da 800 ceset gömülmek üzere evlerinden toplandı

Ülkedeki Covid-19 krizinin merkez noktası olan kentte, hastanelerle morgların doluluk oranı ve yakınlarının cenaze masraflarını karşılayamaması nedeniyle gömülemeyen yüzlerce insan için hükümet harekete geçti.

Hükümetten yapılan açıklamada, son haftalarda polisin tespit edilen 800'e yakın cesedi gömülmek üzere topladığı bildirildi.

Sokaklarda terk edilmiş cesetlere dair görüntülerin paylaşıldığı kentte cenaze hizmetleri, yüksek can kaybı nedeniyle yetersiz kaldı.

Covid-19 kriziyle mücadele için oluşturulan polis ve askeri personel ekibine başkanlık eden Jorge Wated, "Evlerden topladığımız ceset sayısı 700 kişiyi aştı" açıklaması yapmıştı.

Wated, pazar günü ilerleyen saatlerde yaptığı bir başka açıklamada, görev gücünün son üç haftada evlerden 771, morgları tamamen dolu olan hastanelerdense 631 ceset daha aldığını söyledi.

Ekvador'un Guayaquil kentinde son 3 haftada 800'e yakın insan cesedi, evlerinden ve sokaklardan polis tarafından gömülmek üzere toplandı.

Ülkedeki Covid-19 krizinin merkez noktası olan kentte, hastanelerle morgların doluluk oranı ve yakınlarının cenaze masraflarını karşılayamaması nedeniyle gömülemeyen yüzlerce insan için hükümet harekete geçti.

Hükümetten yapılan açıklamada, son haftalarda polisin tespit edilen 800'e yakın cesedi gömülmek üzere topladığı bildirildi.

Sokaklarda terk edilmiş cesetlere dair görüntülerin paylaşıldığı kentte cenaze hizmetleri, yüksek can kaybı nedeniyle yetersiz kaldı.

Covid-19 kriziyle mücadele için oluşturulan polis ve askeri personel ekibine başkanlık eden Jorge Wated, "Evlerden topladığımız ceset sayısı 700 kişiyi aştı" açıklaması yapmıştı.

Wated, pazar günü ilerleyen saatlerde yaptığı bir başka açıklamada, görev gücünün son üç haftada evlerden 771, morgları tamamen dolu olan hastanelerdense 631 ceset daha aldığını söyledi.

Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı

"Ölü sayısı bölgede 3 bin 500'e ulaşabilir"

Hayatını kaybedenlerin kesin ölüm sebebi belirtilmezken 600 kişinin yetkililer tarafından gömüldüğü bildirildi.

Ekvador'da ilk vakanın ortaya çıktığı 29 Şubat'tan bu yana toplamda 7 bin 500 Covid-19 vakası tespit edildi.

Wated nisan ayı başlarında yaptığı açıklamada, "Uzmanlar maalesef sadece Guayas bölgesinde Covid-19 kaynaklı ölümlerin önümüzdeki aylarda 2 bin 500 ila 3 bin 500'e ulaşacağını tahmin ediyor" ifadelerini kullanmıştı.