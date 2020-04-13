Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ekvador'da 800 ceset gömülmek üzere evlerinden toplandı
Ekvador'un Guayaquil kentinde son 3 haftada 800'e yakın insan cesedi, evlerinden ve sokaklardan polis tarafından gömülmek üzere toplandı.
Ekvador'da 800 ceset gömülmek üzere evlerinden toplandı
13 Nisan 2020 15:12 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Ülkedeki Covid-19 krizinin merkez noktası olan kentte, hastanelerle morgların doluluk oranı ve yakınlarının cenaze masraflarını karşılayamaması nedeniyle gömülemeyen yüzlerce insan için hükümet harekete geçti.

Hükümetten yapılan açıklamada, son haftalarda polisin tespit edilen 800'e yakın cesedi gömülmek üzere topladığı bildirildi.

Sokaklarda terk edilmiş cesetlere dair görüntülerin paylaşıldığı kentte cenaze hizmetleri, yüksek can kaybı nedeniyle yetersiz kaldı.

Covid-19 kriziyle mücadele için oluşturulan polis ve askeri personel ekibine başkanlık eden Jorge Wated, "Evlerden topladığımız ceset sayısı 700 kişiyi aştı" açıklaması yapmıştı.

Wated, pazar günü ilerleyen saatlerde yaptığı bir başka açıklamada, görev gücünün son üç haftada evlerden 771, morgları tamamen dolu olan hastanelerdense 631 ceset daha aldığını söyledi.

Ekvador'un Guayaquil kentinde son 3 haftada 800'e yakın insan cesedi, evlerinden ve sokaklardan polis tarafından gömülmek üzere toplandı.

Ülkedeki Covid-19 krizinin merkez noktası olan kentte, hastanelerle morgların doluluk oranı ve yakınlarının cenaze masraflarını karşılayamaması nedeniyle gömülemeyen yüzlerce insan için hükümet harekete geçti.

Hükümetten yapılan açıklamada, son haftalarda polisin tespit edilen 800'e yakın cesedi gömülmek üzere topladığı bildirildi.

Sokaklarda terk edilmiş cesetlere dair görüntülerin paylaşıldığı kentte cenaze hizmetleri, yüksek can kaybı nedeniyle yetersiz kaldı.

Covid-19 kriziyle mücadele için oluşturulan polis ve askeri personel ekibine başkanlık eden Jorge Wated, "Evlerden topladığımız ceset sayısı 700 kişiyi aştı" açıklaması yapmıştı.

Wated, pazar günü ilerleyen saatlerde yaptığı bir başka açıklamada, görev gücünün son üç haftada evlerden 771, morgları tamamen dolu olan hastanelerdense 631 ceset daha aldığını söyledi.

Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı

"Ölü sayısı bölgede 3 bin 500'e ulaşabilir"
Hayatını kaybedenlerin kesin ölüm sebebi belirtilmezken 600 kişinin yetkililer tarafından gömüldüğü bildirildi.

Ekvador'da ilk vakanın ortaya çıktığı 29 Şubat'tan bu yana toplamda 7 bin 500 Covid-19 vakası tespit edildi.

Wated nisan ayı başlarında yaptığı açıklamada, "Uzmanlar maalesef sadece Guayas bölgesinde Covid-19 kaynaklı ölümlerin önümüzdeki aylarda 2 bin 500 ila 3 bin 500'e ulaşacağını tahmin ediyor" ifadelerini kullanmıştı.

Anahtar Kelimeler:

covid-19 ekvador morg

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.