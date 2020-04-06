Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı
Güney Amerika ülkesi Ekvador'un en kalabalık ve en büyük kenti Guayaquil'de, koronavirüs sebebiyle birçok kişinin hayatını kaybetmesi sonrası hastane ve morglarda yer kalmayınca, halk ölülerin naaşlarını sokaklarda bırakmak zorunda kaldı.
Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı
06 Nisan 2020 10:58 - Euronews
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Yaklaşık 17 milyon nüfuslu ülkede Covid 19 salgını sonrası kamu hizmetleri sistemi çöküntüye uğrarken, hastaneler vaka sayısının çokluğu sebebiyle yatak yetersizliğinden dolayı yeni hasta kabul edemez duruma geldi. Sağlık kuruluşlarının morgları dolup taşarken, cenaze hizmetlerinde büyük aksaklıklar yaşandı.

Mezarlıklarda yer kalmadığı için birçok merhum yakını, ölülerini evlerinin önünde naylon ve tabutlar içerisinde bekletmek zorunda kaldı. Sağlık görevlileri 3 milyon nüfuslu şehirde bir hafta içerisinde 300 cansız bedeni evlerin bahçesinden alarak mezarlığa götürdüğünü açıkladı.

Ülkede sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılardan dolayı koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı tam olarak bilinemiyor. Guayaquil'de yaşanan birçok kişi, ailelerinde salgınla alakalı semptomlar görüldüğünü belirtirken, hastanelerde yer kalmadığı için bu kişiler tedavi edilemiyor.

Guayas Nehri kenarına kurulan şehirde yetkililer nisan ayında 2.500 ila 3000 kişinin öleceğini tahmin ettiklerini, ölü sayısıyla başa çıkabilmek için cesetlerin dolup taşan morglar dışında konteynerlerde tutulduğu açıklandı.

Ülke kültüründe büyük öneme sahip cenaze törenleri yapılamadığı için ise birçok kişinin psikolojik sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Resmi rakamlara göre bugüne kadar Ekvador'da 3500'e yakın koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle 172 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer çöken sağlık sistemi ve sayılamayan ölülerin çokluğu dolayısıyla bu rakamların çok daha fazla olduğunu ifade ediyor.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 vaka sayisi olu sayisi ceset

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.