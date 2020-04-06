Ekvador'da Covid-19'dan ölenlerin cansız bedenleri sokaklara taştı

Yaklaşık 17 milyon nüfuslu ülkede Covid 19 salgını sonrası kamu hizmetleri sistemi çöküntüye uğrarken, hastaneler vaka sayısının çokluğu sebebiyle yatak yetersizliğinden dolayı yeni hasta kabul edemez duruma geldi. Sağlık kuruluşlarının morgları dolup taşarken, cenaze hizmetlerinde büyük aksaklıklar yaşandı.

Mezarlıklarda yer kalmadığı için birçok merhum yakını, ölülerini evlerinin önünde naylon ve tabutlar içerisinde bekletmek zorunda kaldı. Sağlık görevlileri 3 milyon nüfuslu şehirde bir hafta içerisinde 300 cansız bedeni evlerin bahçesinden alarak mezarlığa götürdüğünü açıkladı.

Ülkede sağlık sisteminde yaşanan sıkıntılardan dolayı koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı tam olarak bilinemiyor. Guayaquil'de yaşanan birçok kişi, ailelerinde salgınla alakalı semptomlar görüldüğünü belirtirken, hastanelerde yer kalmadığı için bu kişiler tedavi edilemiyor.

Guayas Nehri kenarına kurulan şehirde yetkililer nisan ayında 2.500 ila 3000 kişinin öleceğini tahmin ettiklerini, ölü sayısıyla başa çıkabilmek için cesetlerin dolup taşan morglar dışında konteynerlerde tutulduğu açıklandı.

Ülke kültüründe büyük öneme sahip cenaze törenleri yapılamadığı için ise birçok kişinin psikolojik sorunlar yaşadığı belirtiliyor.

Resmi rakamlara göre bugüne kadar Ekvador'da 3500'e yakın koronavirüs vakası görülürken, salgın sebebiyle 172 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer çöken sağlık sistemi ve sayılamayan ölülerin çokluğu dolayısıyla bu rakamların çok daha fazla olduğunu ifade ediyor.