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Elazığ Şehir Hastanesi bu yıl sonunda açılıyor!
Tamamlandığında dünyanın depreme dayanıklı en büyük hastaneleri arasındaki yerini alacak Elazığ Şehir Hastanesi sağlık kampüsü, 1.038 yatak kapasitesiyle bölgenin tüm sağlık ihtiyaçlarına çözüm olacak.
Elazığ Şehir Hastanesi bu yıl sonunda açılıyor!
19 Mart 2018 -
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Türkiye’nin sağlık sektöründe bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük proje olarak adlandırılan ve Türkiye’nin çok sayıda modern hastaneye kavuşacağı “Kamu Özel İş birliği” projeleri kapsamında yer alan Elazığ Şehir Hastanesi, yatak kapasitesi, büyüklüğü, üstün teknolojisi ve deprem izolatörlü tasarımıyla bölgenin tüm sağlık ihtiyaçlarına çözüm olacak.

Elazığ Şehir Hastanesi, 355 bin m2’lik kapalı inşaat alanı ve toplam 1.038 yatak kapasitesiyle günlük 20 binden fazla hasta ve hasta yakınına hizmet verebilecek. 2018 yılının son çeyreğinde tamamlanması planlanan proje, ilk etapta 3.500 kişiye istihdam sağlayacak ve bölgeye bugüne kadar kazandırılmış en büyük sağlık yatırımı olacak.

Proje kapsamında inşaatı süren, 2 hastane ve 1 kliniği kapsayan bir entegre sağlık kampüsünde, 888 yatak kapasiteli Ana Hastane, 150 yatak kapasiteli Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi ve 60 üniteli Ağız ve Diş Kliniği yer alacak. Hastane binalarına ek olarak proje alanı sınırları içerisinde yaşam merkezi ve sosyal alanlar, ticari alanlar, kongre merkezi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, teknik ve lojistik merkez, helipad ve trijenerasyon tesisi bulanacak.

Anahtar Kelimeler:

elazig sehir hastanesi

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