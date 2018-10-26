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Elazığ'da aile hekiminin sözleşme feshine mahkeme engeli
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu bir hekimin sözleşme fesih işleminin durdurulduğunu açıkladı
Elazığ'da aile hekiminin sözleşme feshine mahkeme engeli
26 Ekim 2018 - MEDİMAGAZİN
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AHEF'ten yapılan açıklama şu şekilde: 

ELAZIĞ’DA SÖZLEŞME FESHİNE YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI
Elazığ İlinde görevli bir hekimimiz ASM’ de bulunması zorunlu tıbbi ve donanım eksiklikleri bulunduğu gerekçesi ile tek seferde toplam 484 ihtar ceza puanı ile cezalandırılmış ve aile hekimliği sözleşmesi feshedilmiştir. Bu durumun Federasyonumuza intikal etmesi üzerine Hukuk Müşavirliğimizce Elazığ İdare Mahkemesinde Yürütmeyi Durdurma ve işlemin iptali talepli dava açılmıştır. 
Mahkemece taleplerimiz yerinde görülerek dava konusu işlemin uygulanması halinde etkisinin tükenecek nitelikte bulunması nedeniyle işlemin yürütmesinin durdurulmasına kararını vermiştir. 
Tüm hekimlerimize saygı ile duyurulur.

AHEF YÖNETİM KURULU

Anahtar Kelimeler:

aile sagligi merkezi elazig idare mahkemesi ahef

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5
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
26.10.2018 11:57:44
Tek seferde bu kadar ceza puanı verilmeden önceki denetlemelerde hiç bir eksiklik yok muymuş ? Hekimimiz yeni işe başladıysa başlamadan önceki izin denetlemesinde de mi bir şey tesbit edilmemiş ?
Böyle bir haberin her yönüyle netleşmesi, insanların aklına kötü kötü şeylerin gelmemesi için elzem gözüküyor.
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