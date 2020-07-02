Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Elazığ'da hastanın saldırısına uğrayan doktor o anları anlattı!
Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, alkollü Tayfun Kızıl'ın yaraladığı doktor Mustafa Uçarel, saldırı anında yaşadıklarını paylaştı.
Elazığ'da hastanın saldırısına uğrayan doktor o anları anlattı!
02 Temmuz 2020 17:15 - DHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde, alkollü hastanın saldırısına uğrayan doktor Mustafa Uçarel yaşadığı dehşet anlarını anlattı.

Alkollü hasta doktoru yumrukladı! Başını sandalyeye çarpan doktor yaralandı!

Kızıl'ın baygın halde hastaneye getirildikten kısa süre sonra kendisine gelip, sağlık çalışanlarına hareket ettiğini söyleyen Uçarel, şöyle konuştu:

"Gece saatlerinde alkol almış bir hasta getirildi. Hasta geldiğinde baygın gibiydi. Biz hastanın sedyeye alınmasını söyledik, sedyeye alındı. Baygın hasta nasıl oluyorsa bir anda uyandı. İlk muayeneden sonra tahlil yapmamıza ve tetkiklerin yapılmasına izin vermedi. Sağlık çalışanlarına yüksek sesle hareket etti. Ben devreye girdikten sonra beni hedef seçti. Şiddete maruz kaldım. Dengemi kaybedip yere düştüm, kafama dikiş atıldı. Sözlü şiddetlerle o kadar sık karşılaşıyoruz ki artık 'eyvallah' diyoruz. Bir şey olmaz hastadır, hasta yakındır diyoruz. Ama fiziki şiddete insan dayanamıyor. Hastanın her şeyini yapmamıza rağmen sırf birileri tatmin olsun diye bu şiddete maruz kalmamız doğru bir şey değil. Bu şahsın savcı tarafından içeri alındığını duydum. Özellikle bizim hastanemizde asistanlar arasında bir rahatlamaya sebep oldu."  

'SALDIRGANIN TUTUKLANMASI VİCDANLARI RAHATLATTI'

Kızıl'ın tutuklanması vicdanları rahatlattığı aktaran Uçarel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu uygulamayı örnek olması için diğer vakalarda da görmek isteriz. Hastalar buraya geldikleri zaman zannediyorlar ki biz onlarla ilgilenmiyoruz. Acil çok riskli bir yer. En kısa sürede hastanın tanısını koymaya, ilgili yere yatmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu arada tetkiklerde gecikme olabilir, hastanın tanısı için tekrar tetkik gerekebilir, ilgili branşların konsürtasyonlarından dolayı gecikmeler olabilir. Hasta veya yakınları bunu anlamıyorlar. Zannediyorlar ki biz burada oturuyoruz. Halbuki öyle değil. Biz isteriz ki, hastanın işini bir an önce halledelim ama hasta veya yakınları bunu anlamıyorlar. Zannediyorlar ki biz keyfimizden mi yapıyoruz bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Bilsinler ki her sağlıkçı buraya gelen her hastayı 1'nci derece yakınıymış gibi, annesi, babasıymış gibi karşılar. Onun tahlillerini yapar, gerekeni yapmaya çalışır. Lütfen bunu böyle anlasınlar bizi anlayışla karşılasınlar, sabretsinler. Bu şeyler hoş değil, inşallah bir daha olmaz" diye konuştu.

 

Anahtar Kelimeler:

elazig firat universitesi hastanesi alkollu hastanin saldirisina ugrayan doktor mustafa ucarel

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.