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Elazığ'da kapalı diyaliz fistülü ilk defa el üstü çukurundan açıldı
Kapalı diyaliz fistülü ilk defa Enfiye (El üstü) çukurundan uygulanan anjiyografi yöntemi ile açıldı.
Elazığ'da kapalı diyaliz fistülü ilk defa el üstü çukurundan açıldı
13 Eylül 2018 - İHA
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Elazığ’da yaşayan ve 17 yıldır böbrek hastası olan 6 çocuk sahibi Semaha Elma (52), 1,5 yıldır diyaliz tedavisi görüyordu. 2 böbreği de iflas eden ve haftada 3 gün diyalize giren Elma, son diyalizinde fistülünün tıkandığını öğrendi. Tedavi gördüğü hastanedeki doktorlar Elma’yı, Medical Park Elazığ Hastanesi Kardiyoloji Kliniği Hekimi Prof. Dr. Necati Dağlı'ya yönlendirdi. Prof. Dr. Dağlı bir ilke imza atarak, tıkanan diyaliz fistülünü el üstü çukurundan uyguladığı anjiyografi yönetimi ile açmayı başardı. İlk kez el üstü çukurundan girerek tıkanmış diyaliz fistülünü anjiyografi yöntemi ile açtıklarını belirten Dağlı, ekibi ve hastane adına çok mutlu olduğunu söyledi. 


Böbrek yetmezliği olan hastaların diyalize girdiğini aktaran Prof. Dr. Necati Dağlı, “Diyaliz hastaları için koldaki arter ve toplar damarın birbirine yapıştırılması ile fistül açılıyor. Bu fistülden de hastalar diyalize giriyor. Bu damarlar kullanıldığı için damarlarda tıkanıklar oluşuyor ve fistül kullanılamaz hale geliyor. Daha önceki dönemlerde yeni fistül açılıyordu ama son zamanlarda gelişen teknolojiyle birlikte bunu kapalı yöntemle açabiliyorduk. Kapalı yöntemle 7 yıldır tıkanan fistülleri açtığımız oldu. Daha önce açılma tekniklerinde toplar damardan, kol damarından veya bacaktan girilerek tıkanan fistülü açıyorduk. Türkiye ve dünyada bir ilk olarak enfiye çukurundan girerek tıkanmış diyaliz fistülünü anjiyografi yöntemi ile açtık” dedi. 

Bilimsel veri olacak 
Bilimsel veri tabanlarını taradığı ve böyle bir tekniğin olmadığını dile getiren Prof. Dr. Dağlı, “Bilekten, kolda veya bacak damarından girilerek bu damarları açan sınırlı merkez var. Operasyon yaklaşık 45 dakika sürdü. Tekrardan ameliyat olup yeni bir diyaliz fistülünün cerrahi ile açılmasın diye bu teknik ile tıkanan fistülü açtık. Hasta diyaliz fistülü kapalı olduğu için diyalize girememişti.Hemen acil olarak aldık. Fistülünü açtık. Hastamız rahatlıkla diyalize girmeye başladı. Muayene sırasında fistülün titreşimini hissettik. Ekibim ve hastanem adına çok sevinçliyim. Biz bunu Türkiye’deki bilimsel veri olarak Girişimsel Kardiyoloji Kongresinde ve Avrupa’daki bilimsel kardiyoloji dergisinde de yayımlamayı hedefliyoruz. Yayın haline getirip bu tekniği geniş kitlelere duyurmayı istiyoruz” diye konuştu. 
Yöntemin uygulanma amacını anlatan Dağlı, "Kasıktan ve bilekten girişim yaptığımız zaman lezyona ulaşamıyorduk, bilekten girdiğimizde ise malzeme uzun geliyordu. Kasıktan girdiğimizde ise malzeme kısa kalıyordu. Yüzde 100 kireçli tıkanıklık olduğu için (distal radial arter) hastaya el üstünden (enfiye çukuru) girişim tekniğini uygulamaya karar verdik. Kronik Total Oklüzyon (Yüzde 100 kireçli tıkanıklık) yöntemini kullanarak başarılı şekilde tıkanan fistülü açtık. Böylece el üstünden anjiyo yöntemiyle yüzde 100 tıkalı diyaliz fistül'ün açılması tekniğini dünyada ilk olarak uygulamış olduk” bilgisini paylaştı. 
17 yıldır böbrek hastası olduğunu ifade eden Semeha Elma, “1,5 yıldır diyalize giriyorum. En son diyalizde fistülümün kapandığını öğrendim. Hocam el üstü çukurundan fistülü açtı" diye konuştu. 

Anahtar Kelimeler:

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1) hemşire (hemşire)
13.09.2018 11:58:29
Organ bağışı artsa bu diyaliz hastaları bu kadar eziyeti çekmez. Organ bağışının artırılması için Sağlık bakanlığı daha fazla birşeyler yapmalı.
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