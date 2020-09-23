Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Eleştirilere kulak tıkayan TTB, yüzlerce hekimi Ankara’da toplayacak
Türk Tabipleri Birliği’nin Ankara’da yüzlerce hekimi toplayacak olması, Kayseri Tabip Odası tarafından eleştirildi
Eleştirilere kulak tıkayan TTB, yüzlerce hekimi Ankara’da toplayacak
23 Eylül 2020 11:20 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Türk Tabipleri Birliği, 26-27 Eylül 2020 tarihinde Ankara’da büyük kongrenin toplanacağını ilan etti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Kayseri Tabip Odası  toplantıya katılmayacaklarını ilan ederek şunları söyledi:

Halen Ankara’da Covid-19 salgının çok ciddi düzeyde olduğu ve kongreye katılacak hekimlerin arasında Covid-19 hastalığı açısından risk grubunda olanların da olduğu göz önüne alınarak, yüzlerce hekimin Ankara’da bir araya getirilmesinin yanlış olduğu mevcut Türk Tabipleri Birliği yönetimine iletilmiştir. 

Buna karşın, TTB yönetimi birçok konuda olduğu gibi bu konuda da meslektaşlarımızın ve Tabip Odalarımızın itirazlarına kulak tıkamıştır. Bu kararı protesto ederek, kongreye katılmayacağımızı ilan ediyoruz.
 
Öncelikli görevi hekim haklarını savunmak olduğu halde, kendi ideolojik amaçlarını önceleyen bir anlayışla meslek odalarımızı yönetmekte olan ve bu nedenle hekimlerin köklü bir meslek kuruluşu olan Türk Tabipleri Birliği’ni siyasi tartışmaların içine çekenlere karşı mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 
 

Anahtar Kelimeler:

turk tabipleri birligi kayseri tabip odasi buyuk kongre

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
17
1) Rakip Değil Meslektaşız... (Mesleki Dayanışmaya)
23.09.2020 11:49:15
Bildigim kadarı ile kongreyi belli tarih aralığında yapmak zorundasınız yasal olarak.Gerekli önlemler düşünülmüştür elbette.Örneğin geçen hafta İyi Parti genel kurulu gerekli önlemleri alarak yaptı.

TTB eleştirilerine gelince arkadaşlar illerde Tabip Odası seçimi tüm üyelerin oy kullanması ile (en demokratik yöntem) yapılır.TTB genel merkez yönetimide seçim ile gelir seçim ile gider yanlış buluyorsanız aday olun.Başka bir meslek grubu yok kendi meslek örgütüne bu kadar saldıran.Gerçi başka bir meslek grubuda yok meslektaşını rakip görüp kuyusunu kazmaya çalışan.O yüzden bu gün bir uzman hekim maaşı 4.500 TL oysa mesleki dayanışma ile meslek örgütü çatısı altında birleşebilsek her şey çok farklı olacak.
People
6
2) ufuk (doktor)
23.09.2020 11:33:22
Bence serzenişler haklı ama hayatın da bir şekilde devam etmesi gerekiyor. Bu hafta sonu Ankara'da sanırım 4000 doktorun katılacağı başasistanlık sınavı var. Bu dönem sanırım topluca Ankara'ya gidilmesine gerek olmayacak bir çözümler bulmaktan başka bir yol yok. Aksi halde seçimler, atamalar vs hiç bir şey yapılamayacak hale gelecek.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.