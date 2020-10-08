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Eli Lilly, Covid-19 antikor ilacı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvurdu
Ünlü ilaç firması Eli Lilly, Covid-19 antikor tedavisi için ABD Gıda ve İlaç Dairesi acil kullanım iznine (EUA) başvurduğunu açıkladı.
Eli Lilly, Covid-19 antikor ilacı için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne başvurdu
08 Ekim 2020 10:38 -
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MEDİMAGAZİN-Eli Lilly, deneysel Covid-19 antikor tedavisinde kullanılacak ilaç için ABD acil kullanım iznine (UEA) başvurduğunu ve gelecek ay da ikili antikor tedavisi için tekrar başvurmayı planladığını duyurdu.

Şirket, önceki çalışmalarda bu iki antikorlu kokteyl ilacın viral yükü azaltmada tek antikor tedavisinden daha fazla etkili olduğunu dile getirdi.

Daha önceki verilere göre, Lilly’nin Kanadalı biyoteknoloji şirketi AbCellera ile geliştirdiği tek antikor tedavisi sağlayan LY-CoV555 adlı ilaç ise Covid-19 hastalarında hastaneye yatış oranlarda ciddi bir azalma sağladı. Bulgular ışığında ise Lilly, bu ilaç için ABD Gıda ve İlaç Dairesi’ne acil kullanım izni için başvurdu. Şirket, yıl sonuna kadar ilaçtan yaklaşık bir milyon doz tedarik edilmesini umuyor.

Bazı ilaç firmaları da, Covid-19 hastalarının bağışıklık sistemlerinin virüsle savaşmasına yardımcı olmayı amaçlayan çok sayıda antikor tedavi yöntemi test etmeye başladı. Ancak bu çalışmaların hiçbiri, henüz ABD’de acil kullanım izni için onaylanmadı.
 

Anahtar Kelimeler:

lilly antikor covid-19

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