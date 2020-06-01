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ELISA testleri şimdilik sağlık çalışanlarına uygulanıyor
Kimlerin koronavirüs geçirdiğini yüzde 80 doğruluk oranıyla ortaya koyan ve Almanya'dan getirilen ELISA testleri, Sağlık Bakanlığı'nın izniyle Konya'daki sağlık personeline uygulanıyor.Yüzde 80 doğruluk oranıyla mücadelede önemli katkı sağlayan ELISA testleri, kişilerin geçirdiği hastalığı ve bağışıklık düzeyini gösteriyor.
ELISA testleri şimdilik sağlık çalışanlarına uygulanıyor
01 Haziran 2020 11:56 - AA
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Türkiye'de ilk olarak Covid-19 ile mücadele eden sağlık çalışanları arasındaki vakaların en doğru şekilde tespitini sağlamak için kullanılacak testler, seri üretime geçilmesi ve fiyatının ucuzlaması halinde vatandaşa da uygulanabilecek.

Kaç kişinin hastalığı geçirdiği tespit edilecek

ELISA testleri sayesinde, il veya ülke düzeyinde toplum taraması yapılarak, kaç kişinin hastalığı geçirdiği oransal olarak saptanabilecek.

Necmettin Erbakan Üniversitesi (NEÜ) Meram Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı ve Tıbbi Viroloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Özdemir, Covid-19'un tanısında kullanılan hızlı antikor testlerinin, doğruluk payı az olduğu için kullanımının sınırlı kaldığını söyledi.

Yüzde 75 ile 80 arasında doğruluk payı

Covid-19 salgınıyla mücadele eden sağlık çalışanlarının testlerinin en doğru şekilde yapılabilmesi için, Almanya'da üretilen ELISA testlerinin, Sağlık Bakanlığının izniyle geçen hafta kendilerine ulaştığını ifade eden Özdemir, "Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğünce yeterlilik belgesi alan bu kitleri ilk alan hastanelerden biriyiz. Bu test kitleri, yüzde 75 ile 80 arasında doğruluk payı vermesi bakımından kıymetli. Fiyatları şu an biraz yüksek. Ancak asemptomatik vakalarda çok işimize yarıyor" diye konuştu.

"Semptomu olamayan sağlıkçılar için gerekliydi"

Özdemir, Covid-19 vakalarında daha önce kullanılan hızlı test kitlerinin, örnek alımıyla ilgili sağlıklı verileri net göstermediği için test sonucunun zaman zaman pozitif çıkmadığını, ikinci bir teste ihtiyaç duyulduğunu anımsattı.

Hal böyle olunca, diğer hızlı tanı test kitlerinin uygulanmasında zorlandıklarını dile getiren Özdemir, "Koronavirüsün belirtileri olan solunum sıkıntısı, ateşlenme ve diğer bulgular olduğu halde pozitif çıkmayan vakalar var. Sağlık çalışanlarımız koronavirüsle mücadelede hastalarla ilgileniyor. Tüm tedbirleri alsalar da ister istemez hastalarla yakın temasta bulunmaları gerekebiliyor. Semptomu olamayan yani asemptomatik sağlık çalışanlarının testlerinin en doğru şekilde yapılabilmesi için bu test kitleri gerekliydi" dedi.

Şimdilik vatandaşa uygulanmıyor 

Türkiye'deki birkaç hastaneye verilen ELISA test kitlerinin ilk kullanım alanının, yaklaşık iki aydır Covid-19 hastalarını tedavi eden asemptomatik sağlık çalışanları olduğunu vurgulayan Özdemir, "Vatandaşlarımıza şu an için bu testleri uygulayamıyoruz. Çünkü üretim sınırlı ve fiyatları yüksek. İlerleyen dönemlerde seri üretime geçilmesi ve fiyatının düşmesi halinde vatandaşlara da uygulanarak, il veya ülke düzeyinde toplum taraması yapılarak kaç kişinin hastalığı geçirdiği oransal olarak hesaplanabilir" dedi.

ELISA testlerinin, üç farklı kullanım amacı olduğunu bildiren Özdemir, şu bilgileri aktardı:

"Birincisi sağlık personeline bu testten uygulayarak, bağışıklık ve geçirgenlik durumlarını anlamaya çalışıyoruz. İkinci olarak plazma tedavisinde yani COVID-19'u geçiren kişiden, hasta kişiye nakil edilecek antikor düzeyini saptamak için kullanıyoruz. Son olarak da çok güçlü koronavirüs belirtileri olan kişilerin, PCR zincir denilen Polimeraz Zincir Reaksiyonu testiyle hastalığın ispat edilememesi durumunda kullanılıyor."

Anahtar Kelimeler:

covid-19 elisa testleri

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