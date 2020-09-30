Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Elon Musk ile Bill Gates arasında koronavirüs savaşı: Taş kafalı!
ABD'li ünlü girişimci Elon Musk, dün katıldığı bir programda koronavirüs aşısının bulunmayacağını dile getirdi.Bill Gates'in kendisi hakkındaki açıklamalarına ilişkin de konuşan Musk, "Harvard epidemiyoloji ekibiyle antikor çalışmaları yapıyoruz, CureVac için Tesla aşı makineleri yapıyor, (Bill) Gates bir şey yapmadığımla ilgili konuştu... Taş kafalı."
Elon Musk ile Bill Gates arasında koronavirüs savaşı: Taş kafalı!
30 Eylül 2020 00:27 -
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

ABD'de SpaceX ve Tesla şirketlerinin sahibi teknoloji Elon Musk, dün katıldığı bir programda Bill Gates'in kendisi hakkındaki söylemlerine yanıt verdi.

New York Times Sway podcast canlı yayınına katılan Musk "Harvard epidemiyoloji ekibiyle antikor çalışmaları yapıyoruz, CureVac için Tesla aşı makineleri yapıyor, (Bill) Gates bir şey yapmadığımla ilgili konuştu... Taş kafalı. Biz aslında yatırım yaptığınız CureVac için aşı makinelerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

"SALGIN ABARTILIYOR"

Musk, büyük ölçekli karantinaların ve sokağa çıkma yasaklarının bir hata olduğunu ve "fırtına geçene kadar" yalnızca risk altında olanların karantinaya alınması gerektiğini söyledi.

Musk yaptığı açıklamada, "Demek istediğim bu, mantığın arka planda kaldığı sıcak bir düğme meselesi. Genel olarak ölüm oranı çok düşük ve bulaşıcı olan bir şeye sahibiz" ifadelerini kullandı.

Salgının insanları mantıksız hale getirdiğini ifade eden Musk, yaşı itibariyle kendisinin ve çocuklarının "koronavirüs risk grubunda olmadığını" belirterek koronavirüs aşısını olmayacağını açıkladı.

MUSK'TAN GATES'E AĞIR SÖZLER

New York Times Sway podcast canlı yayınına katılan Musk "Harvard epidemiyoloji ekibiyle antikor çalışmaları yapıyoruz, CureVac için Tesla aşı makineleri yapıyor, (Bill) Gates bir şey yapmadığımla ilgili konuştu... Taş kafalı. Biz aslında yatırım yaptığınız CureVac için aşı makinelerini yapıyoruz" ifadelerini kullandı.

Podcast sunucusu Musk'a, bu açıklamaların kendi yaptığı "insanlığın yararına" işlerle ters düştüğünü vurgulaması üzerine Musk "Herkes ölür" dedi. Musk, Harvard Üniversitesi epidemiyoloji ekibi ile birlikte çalışarak koronavirüs salgını için çaba sarf ettiğini kaydetti.

Anahtar Kelimeler:

elon musk bill gates salgin curevac

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.