Emekli doktordan acil sağlık hizmetleri istasyonu

BALIKESİR-İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe, merkez Altıeylül ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'ndeki acil sağlık hizmetleri istasyonunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Özçakar'a teşekkür etti.

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağlık hizmetlerinin artarak daha kaliteli ve verimli hale geleceğini belirten Kelemençe, "Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 3 ambulans, Karesi, Altıeylül ve Havran ilçelerinde hizmet verecek. Balıkesir'de 45 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 81 ambulans ile hizmet veriliyoruz." diye konuştu.

Özçakar ise, emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Küçücük bir katkıda bulundumsa çok mutluyum. Allah daha iyilerini herkese nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vali Ersin Yazıcı'nın Özçakar'a plaket takdim etmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.