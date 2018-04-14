Emekli doktordan acil sağlık hizmetleri istasyonu

BALIKESİR-İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe, merkez Altıeylül ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'ndeki acil sağlık hizmetleri istasyonunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Özçakar'a teşekkür etti.
Hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağlık hizmetlerinin artarak daha kaliteli ve verimli hale geleceğini belirten Kelemençe, "Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 3 ambulans, Karesi, Altıeylül ve Havran ilçelerinde hizmet verecek. Balıkesir'de 45 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 81 ambulans ile hizmet veriliyoruz." diye konuştu.
Özçakar ise, emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Küçücük bir katkıda bulundumsa çok mutluyum. Allah daha iyilerini herkese nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.
Vali Ersin Yazıcı'nın Özçakar'a plaket takdim etmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ
|16/10-20/10
|27.Ulusal Dermatoloji Kongresi
|DERMATOLOJİ
|ANTA