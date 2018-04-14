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Emekli doktordan acil sağlık hizmetleri istasyonu
Balıkesir'de emekli doktor Fikriye Gülşen Özçakar'ın katkılarıyla yapılan ve 159 bin 300 liraya mal olan Altıeylül 2 Nolu Dr. Fikriye Gülseren Özçakar Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu, açıldı. Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 3 ambulans da hizmete alındı.
Emekli doktordan acil sağlık hizmetleri istasyonu
14 Nisan 2018 -
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BALIKESİR-İl Sağlık Müdürü Necati Kelemençe, merkez Altıeylül ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi'ndeki acil sağlık hizmetleri istasyonunun açılış töreninde yaptığı konuşmada, katkılarından dolayı Özçakar'a teşekkür etti.

Hayırsever vatandaşların katkılarıyla sağlık hizmetlerinin artarak daha kaliteli ve verimli hale geleceğini belirten Kelemençe, "Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen 3 ambulans, Karesi, Altıeylül ve Havran ilçelerinde hizmet verecek. Balıkesir'de 45 acil sağlık hizmetleri istasyonu ve 81 ambulans ile hizmet veriliyoruz." diye konuştu.

Özçakar ise, emeği geçen herkesi tebrik ederek, "Küçücük bir katkıda bulundumsa çok mutluyum. Allah daha iyilerini herkese nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Vali Ersin Yazıcı'nın Özçakar'a plaket takdim etmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

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