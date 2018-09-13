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Emekli fizik tedavi uzmanı 47 yıllık vosvosuna 'imza'sı gibi bağlı
Ankara'da yaşayan 87 yaşındaki Orhan Ertem, 1971'de eğitim için gittiği Paris'ten aldığı "vosvos"unu 47 yıldır kullanıyor
Emekli fizik tedavi uzmanı 47 yıllık vosvosuna 'imza'sı gibi bağlı
13 Eylül 2018 - AA
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Ankara'nın Çankaya ilçesinde yaşayan emekli fizik tedavi uzmanı 87 yaşındaki Orhan Ertem, 1971'de eğitim için gittiği Paris'ten aldığı "vosvos"una 47 yıldır gözü gibi bakıyor.

Orhan Ertem, 1971 yılında eğitim için gittiği Paris'te araba ihtiyacı olunca halk arasında "vosvos" olarak bilinen Volkswagen'in klasikleşen otomobilinden satın aldı.

Aracının ilk sahibi olan Ertem, otomobilini Paris'te bir süre kullandıktan sonra ilk uzun yolculuğunu eğitimini tamamladığında Türkiye'ye yaptı.

Türkiye'ye döndükten sonra iş seyahatlerine ve tatillere "vosvos"uyla giden Ertem, yıllar sonra bir araba daha satın aldı ancak "vefakar ve cefakar" diye tanımladığı ve hiç ayrılmadığı "vosvos"uyla 47 senede birçok anı biriktirdi.

"Müzelikmiş gibi bakıyorlar"
Ertem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşi, oğlu ve kızının "vosvos" ile çalışarak ehliyet aldığını, otomobilini ilk günkü gibi çok sevdiğini anlattı.

"Vosvos"unu satmayı hiç düşünmediğini, aracının 500 bin kilometreden fazla yol yaptığını dile getiren Ertem, şöyle konuştu:

"Son derece dayanıklı bir araba. Yaz, kış hiç ikilemedi. Günlük yaşantımda hep bunu kullanıyorum. Geçenlerde birisi yaklaştı, 'Çalışıyor mu?' dedi. Ben de 'İkilerse kırarım.' dedim. Müzelikmiş gibi bakıyorlar. '47 senedir kullanıyor musun?' diyorlar. Bir tek bakımda olduğu zamanlar kullanmadım. Bu araba benim imzammış gibi, beni temsil eden bir olaymış gibi. Satmayı hiç düşünmedim. Bu ilk elden olan bir araba olduğu için ayrıca kıymetli. Her türlü huyuna suyuna alışkınım. O da bana alışkın. Fevkalade mutluyum ben onunla. O benim her şeyim. Gecede, gündüzde hiç düşünmeden korkusuzca buna binerim. Bunu satarsam ceketimi, ayakkabımı satmış gibi olurum. Onunla çok mutluyum. Bana sunduğu hizmet, huzur, garanti beni mutlu ediyor."

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orhan ertem vosvos fizik tedavi uzmani

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People
2
1) aydin sinal (hekim)
13.09.2018 16:01:13
ben tip fakültesindeyken 3 kisi kendi arabasiyla fakülteye gelirdi; birincisi ölüsü cikmis bir fiat 500,ikincisi(simdi türkiyede meshur) milletvekili babasindan aldigi babasinin arabasi opel ,ücüncüsü ise VW kablumbaga tipi kendinin,bunlardan baska degil talebelerin,asistanlarin bile arabasi yoktu,docent profosör kademesinde bile sayiliydi,1972-74 de tofas serce cikti asistanlardan taksitle araba alanlar oldu.
son siniftayken kerkük türklerinden bir arkadas yabanci- kordiplomat plakayla ford capri kullanirdi,kiskanirdim,1975 ocak ayinda almanyaya gittim,1976 da ocak ayinda para biriktirip pesin para 12 bin marka sifir km.de altin rengi ford capri almistim. yari avrupayi gezdim.iki sene kullanip 1978 de ilk cikan VW scirocco GTI aldim,sonrada araba sevdam bitti,sadece hanimin arabalarini ihtiyacim oldugu zamanlar kullandim,kullanirim.30-35 senedir ise gidip- gelmek de dahil her isimde bisiklet kullanirim,simdiye kadar 10 na yakin bisiklet eskittim.not:simdi hanimin VW golf ü var.daha önce opel corsa vardi.
People
2
2) Doc (Dr)
13.09.2018 14:36:00
Çocukluğumda woswos doktor arabasi olarak isimlendirlirdi. Unuversite yıllarımda Audi dr arabasi olmaya aday oldu dr lara yüzde 5 indirim kampanyası yapardı şimdi 500 bin TL olsa olsa bakariz
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