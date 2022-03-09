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'Emekli hekimleri göreve çağırsanız da sorun çözülmez'
CHP Balıkesir Milletvekili Fikret Şahin, Sağlık Bakanlığının 65-72 yaşındaki emekli hekimleri göreve çağırdığını belirterek, "Emekli hekimleri göreve çağırsanız da sorun çözülmez." dedi.
'Emekli hekimleri göreve çağırsanız da sorun çözülmez'
09 Mart 2022 14:12 - AA Adem Balta
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Şahin, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, sağlık sisteminin çöktüğünü, çalışanların bu sistemden memnun olmadığını öne sürdü.

Fikret Şahin, milletvekillerinin, hastaneden randevu alamayan vatandaşların randevu talebiyle uğraştıklarını, doktorların uzmanlık sınavı yerine yurt dışına gitmek için Almanca ve diğer yabancı dilleri öğrenmeye çalıştıklarını vurguladı.

TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonunun 477 gündür toplantı yapmadığını dile getiren Şahin, muhalefetin toplantı talebinin de karşılanmadığını kaydetti.

2022 Yılı 65-72 Yaş Yeniden Atama Kurası başvuruları başladı

Sağlık Bakanlığının 65-72 yaşındaki hekimlerin tekrar atanmasına ilişkin ilan verdiğini anımsatan Şahin, şunları söyledi:

"Neden emekli olan, meslek hayatının en verimli çağını geride bırakan hekimleri çağırıyorsunuz? Demek ki sağlık alanında açık var ve bu açığı kapatmak için çağırıyorsunuz. Emekli olan birisi neden tekrar kuraya girip atanmak istesin? Emekli olan, torununu sevmek ister ama geçim sıkıntısı yaşadıkları ve emekli maaşları yetmediği için tekrar atanmak ister. Bu durum sağlık sisteminin çöktüğünün göstergesidir.

Böyle bir manzara ancak savaş koşullarında olur. Siz elinizdeki hekimleri özel sektöre kaptırıp veya yurt dışına kaçırırsanız bu durum ortaya çıkar. Nitelikli hekimleri yurt dışına kaçırıyorsunuz sonra emekli olan hekimleri göreve çağırıyorsunuz. Emekli hekimleri göreve çağırsanız da sorun çözülmez."

Cumhurbaşkanından doktorlara: Varsın gidiyorlarsa gitsinler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, yurt dışına giden doktorlara yönelik "Varsın gidiyorlarsa gitsinler" sözlerini hatırlatan Şahin, "Bu çok talihsiz ve üzücü bir açıklamadır. İnsanları yaşatmayı amaç edinen hekimleri bu şekilde rencide etmeye kimsenin hakkı yoktur." ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

fikret sahin 65-72 yas emekli hekimler chp balikesir milletvekili

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People
6
1) doktor x (uzman hekim)
09.03.2022 15:22:57
Sağlık bakanlığı emekli hekimleri tekrar göreve çağıracağına emekli maaşlarını arttırın da ömürlerinin ahirinde dinlenip torun sevsinler !Siz emekli hakim savcı veyahut bürokratları tekrar göreve çağırıyor musunuz ? Onlar deniz kıyında uzanıp güneşlenirken torun severken biz emekli hekimler kendimize sonda takıp hasta mı bakacağız ?! Ülkemiz bir savaşta değil ki niye çağırıyorsunuz ? Hekimlerin adam gibi mal praktis ve sağlıkta şiddet yasasını çıkarın ücretleri düzenleyin ki genç hekimler özel sektöre ya da yurt dışına gitmesinler ! Kimse keyiften ülkesini anne babasını ailesini bırakıp yurt dışına gitmez !
People
4
2) AS (UZMAN)
09.03.2022 15:14:41
DİKKATİNİZE

EMEKLİLERİN GERİ DÖNÜP ÇALIŞMASI "EKONOMİK OLARAK SIKINTIDA OLDUKLARININ İSPATI DEĞİLMİDİR?"
CB NIN DEDİĞİ GİBİ DOKTORLAR ÇOK PARA KAZANIYOR VE KAZANMIŞ OLSALARDI DI ,ÇALIŞMAYA GERİ DÖNERLERMİYDİ.. AYRICA BU, EMEKLİLİKLERİNDE Kİ SIKINTININ GÖSTERGESİ DEĞİLMİDİR?
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