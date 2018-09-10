Emekli hemşire Songül Nine'den rahatsızlanan hastaya ilk müdahale

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Çukurköyde bir düğüne katılan Galip Cemal Göler aniden rahatsızlandı. Talihsiz adamın oturduğu sandalyede bir anda fenalaşması üzerine davetliler başına toplandı. O sırada düğüne bir yakınıyla geldiği öğrenilen Songül Nine, hemen rahatsızlanan adamın yanına giderek vatandaşlardan açılmalarını istedi. Bir eliyle bastonunu tutan Songül Nine, diğer eliyle fenalaşan şahsın nabzını ölçtü. Göler’in tansiyonundan şüphelenen Songül, şahsın yatırılarak ayaklarının havaya kaldırılmasını istedi. Hastayla sürekli konuşan Songül Nine, bastonuyla ayrıca kalabalığı dağıttı. Hastanın başından bir an olsun ayrılmayan kalabalığa da ilk yardım hakkında bilgiler veren Songül Nine'nin emekli hemşire olduğu öğrenildi.
Köylülerin haber vermesi üzerine köye gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan şahsın tedavi altına alındığı ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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