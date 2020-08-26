Emekli İngiliz hemşire Türkiye'de sağlığına kavuştu

Emekli İngiliz hemşire Maggie Ping, şiddetli baş ağrısı nedeniyle birçok hastaneye başvurdu. Ping'e, organlarını saran böbrek tümörüne rağmen migren teşhisi konuldu.

İngiliz hemşire ancak, tavsiye üzerine geldiği Türkiye'de yapılan ameliyat sonrası sağlığına kavuştu.

Ping, yaşadığı süreçle ilgili şunları söyledi:

"Türkiye'deki doktorları arkadaşlarımızdan da duymuştuk. Kalp tedavileri için buraya geliyorlardı. Ama kendim yaşadığımda inanılmaz geldi. Çünkü çok profesyoneller ve inanılmaz işler yapıyorlar."

Ameliyatta çoklu prosedür uygulandı

Ameliyatın başarılı geçtiğini vurgulayan Cerrah Prof. Dr. Murat Dayangaç, şöyle konuştu:

"Ben 25 yıllık cerrahım, bir böbrek tümörünün kalbin içine kadar uzandığını görmemiştim. Her an hayatını kaybetme riski olan bir hasta için iyi bir cerrahi oldu. Kalbe kadar uzanan, 20 santime ulaşan bir pıhtıdan söz ediyoruz. O yüzden de üroloji, karaciğer cerrahisi kalp cerrahisi hep birlikte bu ameliyatı yapması gerekti."