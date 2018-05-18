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En fazla memnuniyet aile hekimliğinde ama aile hekimleri memnun değil!
Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı Akif Emre Eker, "En önemli sağlık yaklaşımının, koruyucu ve önleyici hekimlik olduğunu düşünüyoruz. Hastalıkları daha oluşmadan önlemek, oluşan hastalıkları ilerlemeden tedavi etmek ve gelişmesi olası komplikasyonları engellemek bizlerin en önemli görevidir." ifadelerini kullandı.
En fazla memnuniyet aile hekimliğinde ama aile hekimleri memnun değil!
18 Mayıs 2018 -
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Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Başkanı Akif Emre Eker, yayımladığı mesajla "Dünya Aile Hekimliği" gününü kutladı.

Aile hekimliğinin, 2005'te Düzce'de pilot uygulama olarak başladığını anımsatan Eker, aile hekimleri olarak, birinci basamak sağlık hizmetlerinin, sağlık alanının en önemli gerçeği olduğunun bilinci ile bu alanda kesintisiz bir şekilde hizmete devam ettiklerini vurguladı.

Eker, aile hekimliği konusunda, dünyanın çok çeşitli ülkelerinde farklı ülke modellerinin uygulandığını belirterek, tüm modeller farklılık içerse de bu modellerde temel evrensel aile hekimliği kurallarından ve koruyucu hekimlik ilkelerinden taviz verilmediğini kaydetti.

Aile hekimlerinin en önemli işlevinin, koruyucu hekimlik görevlerini gerçekleştirmek olduğuna işaret eden Eker, şu değerlendirmeyi yaptı:

"İlk on yılda, aile hekimleri olarak temel hedeflerimiz, belli başlı alanlarda başarılabildi. Vatandaş memnuniyeti, bu on yılda sürekli bir artış gösterdi. Şu anda Sağlık Bakanlığının yapmış olduğu çalışmalarda, sağlıkta en fazla memnuniyet, aile hekimliği uygulamasındadır. Ancak aynı memnuniyeti, aile hekimliği çalışanlarında görmek mümkün değildir. Bu en büyük üzüntümüzdür.

AHEF olarak, en önemli sağlık yaklaşımının, koruyucu ve önleyici hekimlik olduğunu düşünüyoruz. Hastalıkları daha oluşmadan önlemek, oluşan hastalıkları ilerlemeden tedavi etmek ve gelişmesi olası komplikasyonları engellemek bizlerin en önemli görevidir. Tüm halkımıza ulaşan ve kaliteli bir birinci basamak sağlık hizmeti sunumunun, sağlık eşitsizliklerini azaltarak bireyin ve toplumun sağlığını koruyacağını, geliştireceğini ve sağlıklı bir toplum olmayı sağlanmasının yanında, maliyet etkin bir hizmet sunumu ile tasarruf sağlanacağını da düşünüyoruz." 

Anahtar Kelimeler:

aile hekimleri akif emre eker dunya aile hekimligi

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