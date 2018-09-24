SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
En fazla şeker hastası Almanya'da... Hastalığın artış hızı en fazla olan ülke ise Türkiye
Alman Sosyal Sağlık Sigortası Kurumu AOK'nin Hessen Etnik Pazarlama Koordinatörü Necati Suözer, "AB'de en fazla şeker hastası Almanya'da bulunuyor. Ülke nüfusunun 7,6 milyonu şeker hastalığından muzdarip"
En fazla şeker hastası Almanya'da... Hastalığın artış hızı en fazla olan ülke ise Türkiye
24 Eylül 2018 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz


Almanya Sosyal Sağlık Sigortası Kurumu (AOK) Hessen Etnik Pazarlama Koordinatörü Necati Suözer, Avrupa Birliği'nde (AB) en fazla şeker hastasının Almanya'da bulunduğunu belirterek, "Ülke nüfusunun 7,6 milyonu şeker hastalığından muzdarip." dedi.

AA'nın haberine göre AOK Hessen Eyaleti Şubesi tarafından, Frankfurt kentindeki bir hayvanat bahçesinde, halkı şeker hastalığı konusunda bilinçlendirmek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte, çocuk ve yetişkinler için fazla şeker tüketmenin zararları ve hastalık öncesinde yapılması gerekenler interaktif şekilde anlatıldı.

Etkinlik alanında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Suözer, kurum olarak bu tür etkinlikleri yılda en az 6 defa tüm eyaletlerde yaptıklarını ifade etti. Suözer, bu yılki etkinliklerin "Sen çok tatlısın" temasıyla fazla şeker tüketimine karşı bilinç oluşturmak amacıyla yapıldığını kaydederek, söz konusu etkinliklerin bizzat halkla temasa geçerek interaktif şekilde yapılmasının önemine dikkati çekti.


Dünya Sağlık Örgütü'nün konuya ilişkin verilerini paylaşan Suözer, "Dünya geneline bakıldığında yaklaşık 415 milyon insan şeker hastalığından muzdarip. Bu 415 milyon kişi 20 ila 79 yaş arasındaki insanlardan oluşuyor. Yani dünyada her 11 insandan birisi şeker hastalığından muzdarip." ifadelerini kullandı.

AB’ye bakıldığında ise en fazla şeker hastasının Almanya'da bulunduğunu belirten Suözer, şunları kaydetti:

"Almanya nüfusunun 7,6 milyonu şeker hastalığından muzdarip. Almanya'da çocuklar için günlük 25 gram, yetişkinler için de ortalama 50 gram şeker tüketimi öneriliyor. Ancak Almanya'da kişi başına tüketilen şeker miktarı 90 gram civarında. Yani çocuklar tavsiye edilen miktarın 4 katını, yetişkinler de neredeyse 2 katını tüketiyor.”

"ŞEKER HASTALIĞININ ARTIŞ HIZINDA TÜRKİYE İLK SIRADA"

Suözer, Türkiye'deki şeker hastası sayısına ilişkin de bilgi verdi.

Türkiye'de yaklaşık 7 milyon şeker hastası bulunduğunu aktaran Suözer, "Şeker hastalığının artış hızına baktığımızda yüzde 15'le Türkiye dünya genelinde ilk sırada. Almanya'da yaşayan Türklerin de şeker hastalığına yakalanma oranı Almanlara kıyasla 2 katı daha fazla." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:

diyabet seker hastaligi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
ithal ilaç ilaç krizi Prof. Dr. Muhammet Güvenkaçak ilaç ankara emniyet mudurlugu kacakcilik suclariyla mucadeleyilan zehirleri antimikrobiyal iltihap giderici prof. dr. bayram gocmenacil saglik 112 yarali sahinmikrorna dr. nejla ozer prof. dr. mehmet gurbilekkardiyo - onkoloji trakya üniversitesi Doç. Dr. Cafer Zorkungsk selim giray ilacbursa uludag universitesi beyaz onluk giyme toreniunicef libya trablus obezite kanser sigara ingiltere kanser arastirma kurumu cancer research ukuyku kalitesi american mayo clinicsağlıkta şiddet adana seyhan devlet hastanesi uyku tıbbı prof. dr. fuat ozgen turk uyku tibbi dernegidiyabet şeker hastalığıdesarj boks hekimyeni ekonomik program saglik politikalari huseyin celikKronik miyelositer lösemi KML doc. dr. selami kocak toprakböbrek nakli prof. dr. murat tuncerTürk Toraks Derneği dr. ismail hakki musa port de versailleduktoskopi meme kanserimitral kalp kapağı ameliyat kardiyoloji Sağlık bakan yardımcısı Halil Eldemir Sağlık Bakanlığı112 acil servis Adana seyhan devlet hastanesi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.