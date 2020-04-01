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En genç koronavirüs kurbanı 2 saat içinde hayatını kaybetmiş
Belçika'nın Ghent kentinde yaşayan 12 yaşındaki Rachel adlı kız çocuğu, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren en genç kurban oldu
En genç koronavirüs kurbanı 2 saat içinde hayatını kaybetmiş
01 Nisan 2020 15:47 - Memurlar.net
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Sağlıklı bir çocuk olduğu belirtilen ve kalıcı rahatsızlığı bulunmayan Rachel'in, sadece 2 saat içinde fenalaşarak, hayatını kaybettiği belirtildi.

Belçika makamları, ambulans servisinin kız çocuğuna müdahale etmediği yönündeki iddiaları araştırıyor.

Ghent'te 30 yıldır yaşayan Gana kökenli bir ailenin çocuğu olan 12 yaşındaki Rachel, 3 gün önce rahatsızlanınca, annesi tarafından aile hekimine götürüldü.

Aile hekimi, muayene sonrası korkulacak bir durum olmadığını belirterek, kız çocuğunu eve gönderdi.

Ailesi tarafından bakılan Rachel, kısa sürede kendine geldi. Yeme, içmesi düzeldi.

Kardeşleri ile birlikte televizyon izleyip, oyun oynadı. Ancak Pazartesi günü Rachel, aniden rahatsızlandı.

Rachel'in ateşinin hızla yükselmesi üzerine paniğe kapılan ailesi, otomobilleri olmadığı için, ambulans çağırmak için acil servis numarasını aradı.

Niuewsblad gazetesine göre, çağrı merkezindeki görevli, panikle bağrışan insanlarla anlaşamadı.

Çağrı merkezinden istedikleri yardımı alamayan aile, komşularının aracıyla Rachel'i hastaneye ulaştırdı. Ancak durumu daha da kötüleşen kız çocuğu kurtarılamadı ve rahatsızlığın başlamasından yaklaşık 2 saat sonra yaşamını yitirdi.

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