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En küçük koronavirüs mağduruydu, 350 saat sonra taburcu oldu
Çin’de annesinde koronavirüsü tespit edilen yeni doğan bir bebek doğumdan 350 saat sonra taburcu edildi
En küçük koronavirüs mağduruydu, 350 saat sonra taburcu oldu
27 Şubat 2020 - İHA
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PEKİN  - Çin'in Çongçing kentinde annesinde koronavirüsü tespit edilen An An adlı bebek, koronavirüsüne karşı savaşı kazandı. Annenin hamileliğin 35. haftasında yapılan koronavirüsü testinde pozitif çıktığı belirtildi.

Doğumu için plan yapılan bebek sezaryen operasyonla dünyaya geldi. Doğumdan sonra kontrol altına alınan ve 350 saatlik tedavinin ardından hastaneden taburcu edilen bebeğin durumunun stabil olduğu belirtildi. Bebeğe doğumdan sonra 4 kez test yapıldığı ve testlerin negatif çıktığı aktarıldı.

Hastanenin Yenidoğan Bölümü Müdürü Yı Mıng, “İki hafta önce doğdu. Tedavimizden sonra şu an iyi durumda ve nefes alabiliyor” ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus tedavi bebek

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