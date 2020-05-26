Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
En romantik doktor: Kardiyoloji hekimi Ali Özeren, hastanedeki mesaisinin ardından çiçekçilik yapıyor
Bursa'da bir kalp doktoru ameliyattan çıktıktan sonra çiçekçi dükkanını açıp çiçek satıyor.
En romantik doktor: Kardiyoloji hekimi Ali Özeren, hastanedeki mesaisinin ardından çiçekçilik yapıyor
26 Mayıs 2020 15:38 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Özel bir hastanede kardiyoloji doktoru olarak görev yapan Ali Özeren, tam bir çiçek tutkunu. Hastanedeki mesaisi bittikten sonra soluğu çiçekçi dükkanında alan doktor elleriyle sevgililere, çocuğu olanlara, annelere ve hediye götüreceklere çiçek buketi hazırlıyor. Çiçekleri çocukları gibi seven doktor onlarla tek tek ilgilenip satışını yapıyor. Çiçek sevgisiyle çevresi tarafından bilinen doktor, çiçekleriyle kalpleri kazanıyor. Çiçekçi dükkanını eşiyle birlikte işleten Özeren, ayrıca doktorlukta olduğu gibi çiçekçi dükkanında da nöbetçi çiçekçi uygulaması yapıyor. Çiçeklerle adeta konuşan doktor bu işi gerçek mesleği kadar seviyor.

Çiçekçilik işine bebeğini anne karnında kaybetmesinden dolayı eşine moral olması için girdiğini ifade eden Kardiyoloji Doktoru Ali Özeren, "Bu işi çok zevkli ve keyifli bir doktor meşgalesi ve getirisi olan bir meslek çiçekçilik, çiçeklerin bakımı ve yetiştirmesiyle yakından ilgileniyorum. Buradaki çiçeklerin tasarımını bizzat ben yapıyorum. Bizim işimiz kalplere girmek, bu sektörde nöbetçi kavramı yokken biz başlattık. Ameliyattan çıkıp çiçekçi dükkanına koşuyorum. Burada çiçeklerimi buket yapıp satışlarını yapıyorum. Bu işten büyük keyif alıyorum. Hem stresimi atıp hemde mutlulukları paylaşıyorum. Hastanede de çiçekçi dükkanında da kalpleri tamir ediyorum" dedi.

Anahtar Kelimeler:

kardiyoloji doktoru ali ozeren cicekci

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.