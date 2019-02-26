En sağlıklı ülkeler listelendi: Endekse göre İspanya ilk sırada

BBC'de yer alan habere göre; ortalama yaşam beklentisi, çevresel faktörler, sigara kullanımı ve obeziteyle mücadele gibi farklı kriterlere göre hazırlanan ve 169 ülkeyi kapsayan listede, Türkiye 51'inci oldu. Türkiye 2017'deki ilk listede 54'üncü sıradaydı.

2019 Endeksi'nde ilk 10'da ağırlıklı olarak Avrupa ülkeleri yer aldı. Asya'nın en sağlıklı ülkesi olarak Japonya'nın yanı sıra Avustralya ve İsrail de ilk 10'a girdi.

Birleşmiş Milletler verilerine göre, İspanya, en yüksek yaşam beklentisine sahip Avrupa Birliği ülkesi.

İspanya'da ortalama yaşam beklentisinin 2040'a kadar 86 yıla çıkması bekleniyor. Bu durumda İspanya bu alanda dünya lideri olacak. İspanya'yı Japonya, Singapur ve İsviçre'nin izleyeceği tahmin ediliyor.

İspanya'da çocuk, kadın ve yaşlılara yönelik önleyici sağlık hizmetleri sayesinde son 10 yıl içinde kalp-damar hastalıkları ve kanserden ölümlerde azalma görüldü.

'Akdeniz diyeti kalp hastalıklarını azaltıyor'

Araştırmacılar, İspanya ve listede ikinci sırada yer alan İtalya'daki beslenme alışanlıklarının bu ülkelerin sağlık seviyelerini açıklayabilecek önemli bir gösterge olabileceğine dikkat çekiyor.

Navarra Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin araştırmasına göre sızma zeytinyağı ve fındık-fıstıkla destleklenen Akdeniz diyetinde, az yağın tercih edildiği beslenme tarzına göre daha az kalp rahatsızlığı görülüyor.

Küba ABD'yi geçti

Kuzey Amerika'da, 16'ncı sırada yer alan Kanada, ABD ile Meksiya'yı geride bıraktı. Listede Küba, 35'inci sıradaki ABD'nin beş basamak önünde yer alıyor.

ABD'de ortalama yaşam beklentisinin düşüklüğü, aşırı dozda uyuşturucu kullanımı ve artan intiharlara bağlanıyor.

Asya'da Güney Kore yedi basamak birden yükselirken 1,4 milyar nüfuslu Çin 52'nciliğe çıktı. Çin'deki ortalama yaşam beklentisinin 2040'da ABD'yi geçmesi bekleniyor.

Listenin alt sıralarında ise Afrika ülkeleri var. Son 30'daki ülkelerin 27'si Sahra Altı Afrika'sında. Diğer üç ülke Haiti, Afganistan ve Yemen.