En yaygın kanser türleri hangileri?

ANKARA - Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, dünyada en büyük hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer alan kanser nedeniyle 2018 yılında yaklaşık 9,6 milyon kişi yaşamını yitirmiş olsa da bu hastalığa dayalı ölümlerin yüzde 30 ila 50'si düzenli sağlık kontrolleri ve kansere yol açan risk faktörlerinden kaçınarak önlenebilir.

AA muhabiri, 4 Şubat Dünya Kanser Günü dolayısıyla hastalığın küresel seyrine ilişkin verileri derledi.

DSÖ'ye göre, sigara ve dumansız tütün dahil olmak üzere tüm tütün ürünlerinden kaçınmak, alkol kullanımını sınırlamak, sağlıklı kilo vermek, bol meyve ve sebze ile sağlıklı beslenmek, Hepatit B ve HPV virüsüne karşı aşılanmak gibi adımlar kanseri önlemeye yardımcı olabilir.

Kanserle mücadelenin başlıca yolunun erken teşhis mekanizmalarının geliştirilmesi olduğunu vurgulayan DSÖ'ye göre, bireylerin yaşamını kansere yol açan faktörlerden kaçınarak sürdürmesi ve erken tanıyı mümkün kılan kanser taramalarını yaptırması, kanser nedenli ölümleri yüzde 30 ila 50 oranında önlüyor.

2018'de 9,6 milyon kişi kanser nedeniyle hayata veda etti

Bazı kronik enfeksiyonların da kanser için risk faktörleri arasında olduğunu belirten DSÖ'nün verilerine göre, düşük ve orta gelirli ülkelerdeki insanlarda kronik enfeksiyonlar yoluyla kanser geliştirme olasılığı diğerlerine oranla daha yüksek ve dünyadaki kansere bağlı ölümlerin yaklaşık yüzde 70'i düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor.

DSÖ'ye göre, kanser 2018'de en büyük hastalık ve ölüm nedenleri arasında yer aldı. Aynı yıl dünyada yaklaşık 18,1 milyon yeni kanser vakası ortaya çıkarken, 9,6 milyon kişi de kanserden yaşamını yitirdi.

Her altı ölümden birinin kanser kaynaklı olduğu 2018'de akciğer, prostat, kolon, mide ve karaciğer kanseri erkeklerde en yaygın kanser türü olarak kaydedildi. Kadınlarda en çok görülen kanser türleri ise meme, kolon, karaciğer, rahim ağzı ve tiroid kanseri oldu.

Verilere göre 2018'de küresel çapta en yaygın kanser türleri, 2,09 milyon vaka ile akciğer kanseri, 2,09 milyon vaka ile meme kanseri, 1,80 milyon vaka ile kolon kanseri, 1,28 milyon vaka ile prostat kanseri, 1,04 milyon vaka ile cilt kanseri ve 1,03 milyon vaka ile mide kanseri oldu.

En çok ölümle sonuçlanan kanser türleri ise akciğer, kolon, mide, karaciğer ve meme kanseri oldu.

Kanser ölümlerinin yaklaşık üçte birine yüksek vücut kitle indeksi, düşük meyve ve sebze tüketimi, fiziksel aktivite azlığı, tütün ve alkol kullanımı neden oldu. Kansere yol açan en önemli risk faktörünün sigara ve alkol tüketimi olduğu belirtilirken, kanserden kaynaklanan ölümlerin yüzde 22'sinin sebebi olarak sigaraya işaret edildi.

Rahim ağzı (serviks) kanseri, Avrupa kıtasında kadınlarda görülen en yaygın kanser türü olurken, sadece 2018'de 69 bin yeni vaka ortaya çıktı ve yaklaşık 30 bin kişi diğerlerinden farklı olarak aşı ile önlenebilme özelliğine sahip bu kanser türü nedeniyle hayatını kaybetti