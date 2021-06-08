En yüksek aşı oranına sahip AB ülkesinde 11 ay sonra hiç coronavirüs vakası görülmedi

Corona virüs aşılama programında başarılı bir yol izleyen Akdeniz ada ülkesi Malta’da, 11 ay sonra Covid vakası görülmediği açıklandı.

Yaklaşık 500 bin nüfuslu ülkede, 25 Temmuz 2020’den bu yana ilk kez corona virüs vakası görülmediği bildirilirken Malta Sağlık Bakanı insanları corona virüsün yeniden artmaması için dikkatli olmaya çağırdı.

Bakan Chris Fearne Twitter'da, "Bugün, geçen yazdan bu yana sıfır vakanın olduğu ilk gün" derken, "Disiplini ve sorumluluğu sürdürmemiz esastır" ifadelerini kullandı.

Sürü bağışıklığı elde eden ilk Avrupa Birliği ülkesi

Orta Avrupa ülkesi Malta, 24 Mayıs’ta yetişkin nüfusunun yüzde 70’inin en az bir doz aşı olmasıyla sürü bağışıklığı elde eden ilk Avrupa Birliği ülkesi olduğunu duyurmuştu.

Ada, aşılama programında Avrupa Birliği'ne liderlik ederken ve ülkede halihazırda yetişkin nüfusun yarısından fazlasının iki doz, yüzde 75’inin ise en az bir doz aşı olduğu belirtildi.

26 Nisan itibarıyla kısıtlamalar gevşetilmişti

Avrupa’nın en küçük ülkelerinden San Marino’nun ardından bölgede en çok aşı uygulayan ikinci ülke olan Malta’da geçtiğimiz haftalarda kısıtlamalar gevşetilirken, hükümet aşamalı olarak barlar, sinemalar ve tiyatroların yeniden açılmasına izin vermişti.

Ülkede 26 Nisan itibarıyla müzeler, turistik yerler ve kuaförler yeniden faaliyete geçerken, dini merkezler ve okullar yeniden açılmıştı.

Ülkede alınan kararla 1 Temmuz'dan itibaren iki doz aşı olmuş ve aşı sertifikasına sahip kişilerin maskelerini çıkarmasına izin verilirken kararın en fazla iki kişi olduğunda uygulanabileceği bildirildi.