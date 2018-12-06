Ender vaka: Öksürünce bronş ağacı çıkan hasta hayatını kaybetti

New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir vaka raporuna göre, 36 yaşındaki bir hasta, kalp çarpıntısı şikayetiyle California'daki San Francisco Tıp Merkezine gitti.

Cerrahlar, kronik kalp yetmezliği olan hastaya kalp pili taktı. Ameliyatın ardından hastanedeki ilk haftasında öksürükle birlikte kan ve mukus tüküren adamın, şiddetli bir öksürük krizi sırasında sağ akciğerinin sağ bronş ağacının kanama ile pıhtı dolmuş kalıbı fırladı.

Ek oksijen desteği sağlanan fakat durumu gittikçe kötüleşen hasta, hayatını kaybetti.

Uzmanlar, akciğerin soluk borusundan geçemeyecek kadar büyük olduğunu fakat çok nadir de olsa bronş ağacının şiddetli öksürme durumunda yırtılıp vücuttan atılabileceğini açıkladı.