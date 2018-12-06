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Ender vaka: Öksürünce bronş ağacı çıkan hasta hayatını kaybetti
ABD'nin California eyaletinde yaşayan bir kişi, kalp çarpıntısı şikayetiyle gittiği hastanede, şiddetli öksürme sırasında sağ bronş ağacının kanama ile pıhtı dolmuş kalıbını ağzından çıkarttı. Hasta 1 hafta sonra hayatını kaybetti
Ender vaka: Öksürünce bronş ağacı çıkan hasta hayatını kaybetti
06 Aralık 2018 - TRT Haber
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New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir vaka raporuna göre, 36 yaşındaki bir hasta, kalp çarpıntısı şikayetiyle California'daki San Francisco Tıp Merkezine gitti.

Cerrahlar, kronik kalp yetmezliği olan hastaya kalp pili taktı. Ameliyatın ardından hastanedeki ilk haftasında öksürükle birlikte kan ve mukus tüküren adamın, şiddetli bir öksürük krizi sırasında sağ akciğerinin sağ bronş ağacının kanama ile pıhtı dolmuş kalıbı fırladı.

Ek oksijen desteği sağlanan fakat durumu gittikçe kötüleşen hasta, hayatını kaybetti.

Uzmanlar, akciğerin soluk borusundan geçemeyecek kadar büyük olduğunu fakat çok nadir de olsa bronş ağacının şiddetli öksürme durumunda yırtılıp vücuttan atılabileceğini açıkladı.

Anahtar Kelimeler:

amerika san francisco tip merkezi brons agaci

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People
3
1) aydin sinal (hekim)
06.12.2018 16:01:56
lavabo vantuzuyla bel fitigi tedavi edenlerin inanacagi bir haber.iyiki dalagi cikmamis
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