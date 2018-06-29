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Endikasyonsuz ilaç yazdırmak isteyen hasta yakını doktoru yumrukladı
Hasta yakını doktorun yanına 10 dakika geç girdi ve doktordan endikasyonsuz ilaç yazmasını istedi. Doktorla tartışan hasta yakını doktoru darp etti.
Endikasyonsuz ilaç yazdırmak isteyen hasta yakını doktoru yumrukladı
29 Haziran 2018 -
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MEDİMAGAZİN - SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöroloji polikliniğine ilaç yazdırmak için gelen hasta yakını randevu saati geçtiği için ve endikasyonsuz olarak ilaç talep ettiği için doktorla tartışmaya başlıyor. Defalarca aynı poliklinikte muayene olan hastanın yakını, tartışma sırasında doktora yumruk attı. 
Olayla ilgili olarak aynı hastanede görevli doktorlardan biri sosyal medya hesabından olayla ilgili olarak “ Defalarca polikliniğimize muayene olmuş bu hastanın yakınlarının bu tavrı çok üzücüdür. Nöbet değişim saati olduğu için güvenlik görevlisi de bulunamamıştır. Randevusuna vaktinde gelmeyenlerin numaralarının sistemden düşürülmesi başka hastanelerde uygulanmaktadır. Bekleme salonlarının konforlu olması hastaların gerginleşmesini önleyebilir. Yapılan saldırıların hak ettiği cezayı alması gerekir.” dedi. 

 

Anahtar Kelimeler:

tepecik egitim ve arastirma hastanesi

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5
1) hemşire saglık memuru (saglıkçı)
29.06.2018 15:44:47
bu nasıl bir tezatlıktır ki kendisine 16 yıldır en çok oyu getiren bir bakanlığın kurumun çalışanları olacaksınız ancak hiç bir şekilde özlük haklarınızda maaşlarınızda iyileştirme yapılmayacak kamuda en düşük maaşı almaya devam edeceksiniz olacak iş midir.istediğiniz kadar yeni hastaneler yapın sıfırdan şehir hastaneleri yapın önemli olan yapı değil içindeki çalışan personellerdir sağlıktaki bu başarıyı bu memnuniyeti çalışanlar başarmıştır bunun sayesinde de hükümet oylarını arttırmış korumuştur. bu dönüşüm sağlıkçılara aiittir.sağlık personeli çalışmazsa bu yeni hastanelerin hiçbir önemi yoktur.hiçbir kurum yoktur ki hemşire gibi sağlık memuru gibi doktor gibi çalışsın ne hafta sonu ne bayram tatili ne yaz tatili ne kış tatili ne hafta sonları ne geceler her daim çalışan kişilerdir depremde ,şavaşta, doğal afetlerde salgın hastalıklarda her daim görev yapar ancak karşılığı koca bir hiiççç diğer kurumlar gibi masa başlarında 8,5 mesai yapmak varken bizler hastaların altlarını temizle hasta banyosu hasta enfeksiyonu ile bulaşıcı hastalıklarıyla uğraş şifa dağıtan eller ol tedavi eden eller ol ancak kamuda en düşük maaşı al .24 haziran seçimlerinde verdiğimiz tepkiyi yerel seçimlerde de tepkilerimizi göstermek dileğiyle...bakalım bu yeni sağlıkçı milletvekili arkadaşlar mecliste haklarımızı dile getirebilecekler mi bizleri savuna bilecekler mi........
16 yıldır akp hiçbirsey yapmadı yapmasın canı sağolsun biz sağlıkçılarda 24 haziran seçimlerinde verdiğimiz tepkiyi bu seferde 9 ay sonra yerel seçimlerde bir daha veririz saglık senden de istifa ederiz olacagı budur ne yapalım. hastane çalışanlarının yıpranma,ek gösterge artışı,maaş artışı,döner sermaye artışı ve emekliliğe yansıtılması,nöbet ücretlerinin arttırılması en kısa sürede arttırılması lazımdır bunun için devletin ek kaynak aramasına devletten karşılanmasına gerek yoktur çözümü çok basittir devlete hastaneye kazandırdığımız gelirden saglık çalışanlarına biraz daha fazla pay ayırmakla olacaktır.......
Her şeyden önce kendisine yıllar önce verilen yıpranma payı sözünün yerine getirilmesi 3600 Ek Göstergenin verilmesi Sabit döner sermayenin emekliliğe yansıtılması Bir çok hastanede sabit üstü döner sermaye verilememekte, sağlık çalışanı maaşında iyileştirme beklemektedir. Ayın 27 si olduğu halde hala sabit üstü döner sermayelerin ödenmediği yerler bulunmakta bu da personelin yaşam standartlarını aksatmaktadır. Ayda 5 günden fazla yılda 12 günden fazla kullanılan yıllık izinler döner sermayeden kesilmektedir. Hiç bir kurumda kanunların vermiş olduğu yıllık izin kullanılıyor diye personelin hak edişi kesilmemektedir.
Kurumlarda kalite birimi, eğitim hemşireliği, eczane, sarf birimi, enfeksiyon kontrol hemşireliği,TİĞ gibi hemşire çalıştırılması uygun olan alanlarda 20 yılın altında olan elemanların çalıştırılmaması. Klinik sorumluğu, süpervizör hemşireliği gibi alanlar için 20 yılın altında olanların yapılmaması Birim değişikliğinde mobinge varan uygulamalar olmamalı, personelin çalışma yılı dikkate alınmalı, STK görevde yükselme yada birimler arası yer değiştirmede müracaat edilen STK lar olarak düşünülmemesi, Talepler sendika aracılığı ile gerçekleştirilmemeli
People
2
2) dr (adil)
29.06.2018 14:13:06
sağlık bakanlığı doktorunu korumalıdır.devlet nasıl savcıyı koruyorsa,doktoru da korumalıdır.YEETEER BEE.
People
22
3) lyrıca (sağlık işçisi)
29.06.2018 10:34:59
artık bunada şükretmek lazım. Allah korusun bıcaklayabilir. öldürülebilirdi.(malefes bu hale geldik)
pregabalin etken maddeli ilaç uyuşturucu yerine satılmakta bu işin ticareti yapılmaktadır emniyet bu olaya el atmalıdır. bu kişiler genellikler madde bağımlısı veya satıcıdır. tedavi olmak gibi bir niyetleri yoktur. bunlara hasta gibi değil potansiyel suçlu gözüyle bakılmalıdır. muhtemel akli denge raporu vardır ceza bile alacaklarını düşünmüyorum.

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28
4) Frankie Bellevan (Tıp Doktoru)
29.06.2018 10:25:20
Öncelikle Meslektaşımıza Geçmiş Olsun Dileklerimizi İletiyorum...

Düşürüldüğü Duruma Üzüldüğümüzü De...

Daha Önce De Defalarca Söyledik , Yazdık , Uyardık Ve Paylaştık...

Adamların Arkası Zaten Çok Sağlamdı , Artık Daha Da Sağlamlaştı..

Kemikleşti...

Adamlarla ( ? ) Dalaşmanın , Zıtlaşmanın HiçBir Anlamı Yok ve Kalmadı da..

Ne Diyorlarsa , Ne istiyorlarsa Bir Endikasyon Uydurun , Verin Ve Kurtulun , Canınızı Da Kurtarın...

Geride Sizi Bekleyenler , Sevenle , Sizlere İhtiyacır Olanlar Var , Onları Unutmayın..!

Kamu Maliyesi , SGK , Ülke Batmış Batmamış Hiç Düşünmeyin..

Öyle Ya Da Böyle Gırtlağımıza Kadar Zaten Batmış Durumdayız..
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