Endikasyonsuz ilaç yazdırmak isteyen hasta yakını doktoru yumrukladı

MEDİMAGAZİN - SBÜ İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde nöroloji polikliniğine ilaç yazdırmak için gelen hasta yakını randevu saati geçtiği için ve endikasyonsuz olarak ilaç talep ettiği için doktorla tartışmaya başlıyor. Defalarca aynı poliklinikte muayene olan hastanın yakını, tartışma sırasında doktora yumruk attı.

Olayla ilgili olarak aynı hastanede görevli doktorlardan biri sosyal medya hesabından olayla ilgili olarak “ Defalarca polikliniğimize muayene olmuş bu hastanın yakınlarının bu tavrı çok üzücüdür. Nöbet değişim saati olduğu için güvenlik görevlisi de bulunamamıştır. Randevusuna vaktinde gelmeyenlerin numaralarının sistemden düşürülmesi başka hastanelerde uygulanmaktadır. Bekleme salonlarının konforlu olması hastaların gerginleşmesini önleyebilir. Yapılan saldırıların hak ettiği cezayı alması gerekir.” dedi.