Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek için internet sitemizde çerezler kullanılmaktadır. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul etmiş sayılmaktasınız.

Tamam
SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Endonezya, AstraZeneca aşısının kullanımı askıya aldı
- Endonezya, AstraZeneca aşısının kullanımı askıya aldı
Endonezya, AstraZeneca aşısının kullanımı askıya aldı
17 Mayıs 2021 11:00 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

JAKARTA  - Endonezya'da hükümet, bir kişinin AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısını olmasının ardından hayatını kaybetmesi nedeniyle aşının söz konusu partisinin kullanımını askıya aldı.
Dünya genelinde Covid-19 salgınına karşı aşılama seferberliği dünya genelinde sürerken, Endonezya AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısının kullanımı ile ilgili yeni karar aldı. Endonezya’da 5 Mayıs'ta AstraZeneca aşısını olan 22 yaşındaki bir kişinin 6 Mayıs’ta hayatını kaybetmesinin ardından aşının söz konusu partisinin dağıtım ve kullanımının askıya alındığı bildirildi.
Endonezya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, karar "tedbir" olarak nitelendirilirken, gerekli güvenlik prosedürlerinin tamamlanmasının ardından şimdiye dek tedariki sağlanan diğer aşıların kullanımına devam edileceği bildirildi.
Hayatını kaybeden kişiye AstraZeneca üretimi Covid-19 aşısının geçtiğimiz ay teslim alınan yaklaşık 450 biz dozluk partisinden aşı uygulandığı kaydedilirken, söz konusu partinin Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) destekli COVAX oluşumu tarafından tedariki garanti edilen 3 milyon 852 bin dozun bir parçası olduğu belirtildi.
Endonezya’da korona virüs salgınında şu ana kadar 1 milyon 739 bin 750’ye, toplam can kaybı ise 48 bin 93’e ulaştı.

Anahtar Kelimeler:

endonezya astrazeneca

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.