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Endonezya'da dang humması raporu: Yılın başından beri 100 kişi öldü
Endonezya'da yılın başından itibaren dang humması nedeniyle 100'den fazla kişinin öldüğü bildirildi
Endonezya'da dang humması raporu: Yılın başından beri 100 kişi öldü
28 Ocak 2019 - AA
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Endonezya Sağlık Bakanlığı Vektörel ve Zoonotik Hastalıklar Dairesi Direktörü Siti Nadia Tarmizi, ülke genelinde ocak ayında 100'den fazla kişinin dang hummasına yakalanarak yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Dang humması nedeniyle en çok can kaybının 41 kişiyle Doğu Cava eyaletinde yaşandığını belirten Tarmizi, Kuzey Sulawesi'de 13 kişi ve Doğu Nusa Tenggara eyaletinde de 12 kişinin öldüğünü ifade etti.

Diğer 16 eyalette de can kayıplarının olduğu bilgisini paylaşan Tarmizi, dang humması virüsü taşıyan sivrisineklerin en çok aktif olduğu yağışlı dönemde, yılın başından bu yana da 372 bölgede toplamda 9 bin 634 dang humması vakasının görüldüğünü bildirdi.

Tarmizi, Orta Kalimantan, Kuzey Sulawesi ve Doğu Nusa Tenggara eyaletlerini kapsayan 4 bölgede de dang hummasına karşı acil durum ilan edildiğini ve bazı eyaletlerde geçen yıla oranla vakalarda artış görüldüğünü kaydetti.

Yağışlı dönemde dang humması ve sıtmadan korunmaya karşı halk uyarılırken, sivrisinekler aracılığıyla bulaşan bu hastalıkları önlemek amacıyla mahalle ve sokak aralarında ilaçlama çalışmaları artırılıyor.

Ülkede, özellikle sivrisineklerin daha çok ortaya çıktığı ekim-nisan arasındaki yağışlı dönemde sıklıkla dang humması ve sıtma vakası görülüyor.

 Endonezya'da dang hummasından 2016'da bin 598, 2017'de ise 493 kişi ölmüştü.

Anahtar Kelimeler:

dang hummasi endonezya saglik bakanligi

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