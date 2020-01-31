Endonezya'da yaklaşık 5 bin işçi karantinada

CAKARTA - Jakarta Post gazetesinin haberine göre, yeni tip koronavirüs salgınına karşı Sulawesi Adası'nda aralarında, yaklaşık 5 bini Çinli, 43 bin işçinin bulunduğu PT Indonesia Morowali Sanayi Tesisi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.

Nikel ve paslanmaz çelik üretiminin yapıldığı, çoğunluğu Şanghay merkezli Çinli bir şirketin kontrolündeki sanayi tesisinde, yazılı belge olmadan işçilerin giriş ve çıkışlarına izin verilmediği belirtildi. Şirketin Sözcüsü Dedy Kurniawan, tesisteki çalışanlara yönelik tıbbi testlerinin sürdüğünü ve şu ana kadar herhangi bir işçide virüse rastlanmadığını aktardı.

Ülke içi ya da yurt dışından personelin tesise girişinin de yasaklandığını belirten Kurniawan, tesisin giriş noktasına termal tarayıcılar konulduğu bilgisini paylaştı.

Hubey eyaletindeki Endonezyalılar yarın tahliye edilecek

Bu arada Dışişleri Bakanı Retno Marsudi, Hubey eyaletindeki yaklaşık 250 Endonezyalıyı bölgeden tahliye edecek uçağın yarın başkent Cakarta'dan kalkacağını açıkladı.

Tahliye uçağının nereye ineceği henüz açıklanmazken, Sağlık Bakanlığı yetkilileri, tahliye edileceklerin en az 14 gün karantina altında tutulacağını kaydetti.

Şu ana kadar yeni tip koronavirüsün tespit edilmediği ülkede, söz konusu virüs şüphesiyle hastaneye kaldırılan 10'a yakın kişinin sağlık merkezlerinde gözetimi devam ediyor.

Ülkede, Lion Havayolları Çin uçuşlarını durdurma kararı alırken, Endonezya-Vuhan seferi olan hava yollarının uçuşları da iptal edilmişti.