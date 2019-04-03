Endoskopiyi kim yapmalı? Artık ortak karar zamanı!

MEDİMAGAZİN- Endoskopi yapmaya yetkin uzmanlık ile ilgili uzun süredir devam eden tartışmalara ilişkin olarak Türkiye Klinikleri TV Derneklerimiz Programı'nda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bor “Türk Gastroenteroloji Derneğinin ‘endoskopiyi bir tek biz yapabiliriz’ gibi bir iddiası yok” diyerek sayılarının hasta insidansı için yeterli olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Bor “Şu anda sertifikasyon için bekleyen rivayete göre 2257 ya da 1887 tane sertifika var. Bunları açıklığa kavuşturalım hak edenler sertifikalandırılsın. Hak etmeyenler ya da 2015’ten sonra sertifika için başvuranlar TUK kararlarındaki üç ay teorik altı ay pratik eğitime tabi tutulsunlar. Bunun sonunda sınava girsinler. Sınav sonunda başarılı olan arkadaşlarımız da endoskopi yapsınlar.” dedi.

“Sertifika alanlar da icaba girsinler”

Prof. Dr. Bor belirlenen eğitim sonunda yapılacak endoskopiye hiçbir itirazları olmadığını belirterek sözlerini sürdürdü: “Gastroenteroloji, gastroenteroloji cerrahi ve genel cerrahi ortak eğitim formatları yapıp birlikte eğitelim. Gerçekten öğrensinler. Ama onun sonrasında icaba da kalsınlar.”

Türkiye’de icap tutan genel merkez sayısının çok az olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bor “Endoskopiler yapılıyor ama icaplar o kadar değil. İcap nöbeti tutanları tenzih edeyim ama sayıları çok değil. Bu yüzden sertifikalandırılsın. Sertifikalandırılanları sadece SGK ödesin. Sertifikalandırılan arkadaşlar da bizimkiler ile birlikte icaba girsinler. Çünkü sertifikada acil vakaya müdahale edebilir diye de yazıyor. “ dedi.

Türk Gastroenteroloji Derneği Prof. Dr. Serhat Bor derneklerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade ederek; “kuralları belirleyip halkımıza sağlık hizmetini en kaliteli şekilde birlikte verelim” dedi.