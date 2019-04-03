SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Endoskopiyi kim yapmalı? Artık ortak karar zamanı!
Türk Gastroenteroloji Derneği Prof. Dr. Serhat Bor endoskopideki soru işaretlerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Prof. Dr. Bor “Endoskopileri kimin yapacağı konusunun Sağlık Bakanlığı, Türk Gastroenteroloji Derneği, Türk Cerrahi Derneği ve Gastroenteroloji Cerrahi Derneği arasında artık çözüme kavuşması lazım.” dedi
Endoskopiyi kim yapmalı? Artık ortak karar zamanı!
03 Nisan 2019 - MEDİMAGAZİN
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

MEDİMAGAZİN- Endoskopi yapmaya yetkin uzmanlık ile ilgili uzun süredir devam eden tartışmalara ilişkin olarak Türkiye Klinikleri TV Derneklerimiz Programı'nda açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Bor “Türk Gastroenteroloji Derneğinin ‘endoskopiyi bir tek biz yapabiliriz’ gibi bir iddiası yok” diyerek sayılarının hasta insidansı için yeterli olmadığını ifade etti. Prof. Dr. Bor “Şu anda sertifikasyon için bekleyen rivayete göre 2257 ya da 1887 tane sertifika var.  Bunları açıklığa kavuşturalım hak edenler sertifikalandırılsın. Hak etmeyenler ya da 2015’ten sonra sertifika için başvuranlar TUK kararlarındaki üç ay teorik altı ay pratik eğitime tabi tutulsunlar. Bunun sonunda sınava girsinler. Sınav sonunda başarılı olan arkadaşlarımız da endoskopi yapsınlar.” dedi.

Türkiye Klinikleri TV'de Derneklerimiz programlarını izlemek için tıklayınız 

“Sertifika alanlar da icaba girsinler”

Prof. Dr. Bor belirlenen eğitim sonunda yapılacak endoskopiye hiçbir itirazları olmadığını belirterek sözlerini sürdürdü: “Gastroenteroloji, gastroenteroloji cerrahi ve genel cerrahi ortak eğitim formatları yapıp birlikte eğitelim. Gerçekten öğrensinler. Ama onun sonrasında icaba da kalsınlar.”

Türkiye’de icap tutan genel merkez sayısının çok az olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Bor “Endoskopiler yapılıyor ama icaplar o kadar değil.  İcap nöbeti tutanları tenzih edeyim ama sayıları çok değil. Bu yüzden sertifikalandırılsın.  Sertifikalandırılanları sadece SGK ödesin. Sertifikalandırılan arkadaşlar da bizimkiler ile birlikte icaba girsinler.  Çünkü sertifikada acil vakaya müdahale edebilir diye de yazıyor. “ dedi.

Türk Gastroenteroloji Derneği Prof. Dr. Serhat Bor derneklerin bir araya gelmesi gerektiğini ifade ederek; “kuralları belirleyip halkımıza sağlık hizmetini en kaliteli şekilde birlikte verelim” dedi.

Anahtar Kelimeler:

endoskopi serhat bor turk gastroenteroloji dernegi

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
kolera salgın Dünya Sağlık Örgütü yerli ilaç ilaç üretimi Sağlık Bilimleri Üniversitesi TÜBİTAK hava kirliliği akciğer hatsalıkları meme kanseri her2-pozitif reçete kanser tedavisi Mustafa Özdoğan Zümrüt Gökbacak 14 Mart Tıbbiyeliler Derneği Türk Sağlık-Sen döner sermaye endoskopi Serhat Bor Türk Gastroenteroloji Derneği şehir hastanesi Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Sancaktepe sağlıkta şiddet Selami Oktay Gökhan Topal glokom Mehmet Talay Köylü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi kanser Sadık Esener erken teşhis organ bağışı Almanya sağlıkta şiddet Sağlık Bakanı Fahrettin Koca kanser Raphael Frederick Oliver Feron Ebola Kongo Demokratik Cumhuriyeti Dünya Sağlık Örgütü sağlıkta şiddet Nuri Ersoy Yoğurtçuoğlu aile hekimi
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan Tarihi Detay Kategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tarih Etkinlik Kategori Yer
03/04-05/04 2.Güncel Kan Hastalıklar Kongresi HEMATOLOJİ ANTA
03/04-06/04 13.Uluslararası Türk Omurga Kongresi BEYİN VE... İZMİ
04/04-06/04 Ulusal Kan ve Kemik iliği Nakli Kongresi HEMATOLOJİ KIBR
03/04-07/04 7. Türkiye EKMUD Bilimsel Platformu ENFEKSİYO... ANTA
04/04-07/04 9. Nöroimmünoloji Okulu İMMÜNOLOJİ MUĞL
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
05/04-07/04 TOD Nisan Kursu GÖZ... ANKA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları  Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup,  izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber,  fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir.  Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.