Enfekte olan sağlık çalışanlarının çoğu semptom göstermiyor

Yeni çalışma için bir araştırma ekibi, 24 ülkeden 230 bin sağlık çalışanını içeren 97 çalışmayı inceledi. Sağlık çalışanları arasında enfekte olmuş kişilerin oranları yüzde 7 ila 10 arasında değişiyordu. Covid-19 testi pozitif çıkanların yüzde 48’i hemşire, yüzde 25’i doktor, yüzde 23’ü ise diğer sağlık çalışanlarından oluşuyordu.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Taulant Muka, semptom gösteren sağlık çalışanları arasında en yaygın semptomların tat ve koku kaybı, ateş ve kas ağrısı olduğunu söyledi. Çalışma sonucunda, test sonucu pozitif çıkan sağlık çalışanları arasında yüzde 40’ının tanı anında hiçbir semptom göstermediği tespit edildi. Katılımcıların yüzde 5’i ise ciddi komplikasyonlar geliştirdi ve yüzde 0,5’i hastalık nedeniyle vefat etti.

Çalışmanın yazarlarından Dr. Oscar Franco, sağlık personeli arasında enfeksiyonu azaltmaya yardımcı olabilecek spesifik müdahaleleri saptamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu, sağlık çalışanlarına yeterli kişisel koruyucu ekipmanın sağlanması gerektiğini belirtti.

Bulguların, Avrupa Klinik Mikrobiyoloji ve Bulaşıcı Hastalıklar Derneği’nin çevrimiçi toplantısında sunulması ve ayrıca American Journal of Epidemiology’de yayınlanması planlanıyor.

