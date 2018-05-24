'Engel' tanımayan hastane 800 hasta potansiyeline ulaştı

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi bünyesinde hizmete açılan Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi sayesinde engelli ve yaşlı hastalar, refakatçi personel eşliğinde kısa sürede tedavi olma imkanı buluyor.

Sağlık Bakan Yardımcısı Ahmet Baha Öğütken'in katılımıyla 11 Nisan'da hizmete giren Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi, engelli ve yaşlıların hastane işlemlerini büyük ölçüde kolaylaştırıyor.

Hastane girişinde bulunan taksi durağına konulan butona basan engelli veya yaşlılar, refakatçi personel tarafından elektrikli araçlarla duraktan alınarak gitmesi gereken birime götürülüyor.

Engelli bir personelin de çalıştığı birimde işlemleri yürütülen hastalar, refakatçiler eşliğinde muayeneleri yapıldıktan sonra tekrar araçlarına bindirilerek evlerine gönderiliyor.

"Engellilerimiz ve yaşlılarımız var oluş sebebimizdir"

İl Sağlık Müdürü Dr. Feramiş Ender Güngüneş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, toplumun en hassas kesimi olan engellilere ve yaşlılara hizmet anlamında çok umutlu oldukları bir projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Engelli ve Yaşlı Refakat Birimi'nin yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Güngüneş, "Birimimiz 11 Nisan'da açılmıştı, 800'ün üzerinde hasta potansiyeline kavuştuk. Çok mutlu olduk. Bu şekilde bir ihtiyacın olduğunu gördük. Zaman ilerledikçe hastalarımız da birimi benimsemeye başladı. Hastane personelimiz de uygulamaya alışmaya başladı. Sonuçlarından çok memnunuz. Özellikle hastalarımızın çok memnun olduğunu gördük. Neticede bunlar toplumumuzun en hassas kesimi. Yardımcı olmamız gerekiyor. Engellilerimiz ve yaşlılarımız var oluş sebebimizdir." diye konuştu.

Birimin işleyişi hakkında bilgi veren Güngüneş, kendi işini göremeyecek şekilde engeli olan veya yaşlının hastaneye geldiğinde giriş kapısında görevliler tarafından araçla alındığını ve tüm işlemlerinin refakat birimindeki görevliler tarafından yapıldığını anlattı.

Engelli ve yaşlısı olana da öncelik

Birimin hedef kitlesine engelli ve yaşlıların yanı sıra bu kişilere bakmakla yükümlü olanları de eklediklerini bildiren Güngüneş, şöyle devam etti:

"Amacımız bir an evvel işlerini bitirsinler ve bakmakla yükümlü oldukları hastalarının yanına dönsünler. İlgili derneklerden, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünden il genelindeki yaşlı ve engellilerimizin listesini alarak öncelik kartı bastırdık ve kendilerine teslim ettik. Bize uğramayıp direk polikliniğe giderlerse de kartla öncelikli olarak işlemlerini yaptırabilecekler. Birimimizde 7 personelimiz görevli. Bunlardan birisi de engelli bir kardeşimiz. Başvuruları alındıktan sonra hastalarımızı dinlenme alanlarında kısa bir dinlenmeye alıyoruz. Arkadaşlarımız bu sürede ilgili poliklinikle irtibata geçerek işlemleri yürütüyorlar."

Güngüneş, birimin başarılı olduğunu gördükten sonra Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde de aynı birimi açtıklarını anlatarak, oranın da açılışını kısa sürede gerçekleştireceklerini sözlerine ekledi.

Birim kanalıyla hizmet alan 80 yaşındaki Ali Özyürek de eşi için sağlık raporu almak üzere hastaneye geldiklerini belirterek, "Arkadaşlar hastane kapısında bizi karşıladılar ve gideceğimiz yere araçla bizi götürdüler. Yapılan işlem gayet güzel. Emeği geçenlere teşekkür ederiz." dedi.