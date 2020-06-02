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Engelli aylığı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzadı
Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde bakım yardımından yararlananlar ve engelli aylığı alanların raporları ikinci bir duyuruya kadar geçerli sayılacak" dedi.
Engelli aylığı alanların raporlarının geçerlilik süresi uzadı
02 Haziran 2020 14:51 - AA
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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, evde bakım yardımından ve engelli aylıklarından yararlanan engellilerin, rapor süreleriyle ilgili açıklama yaptı. 

Türkiye’yi de etkileyen yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında vatandaşların mümkün olduğunca kalabalık ortamlardan uzak durmalarını sağlamak için alınan önlemlerin devam ettiğini vurgulayan Selçuk, şunları söyledi:

"Evde bakım yardımı ile engelli aylıklarından yararlananlar süreli Engelli Sağlık Kurulu raporlarını belirli aralıklarla yenilemek durumunda. Süresi dolan raporlar nedeniyle engellilerimizin mağdur olmasını önlemek amacıyla, raporları yenileme zorunluluğunu daha önce Haziran ayı başına kadar ertelediğimizi duyurmuştuk. 01.01.2020 tarihi ve sonrasında rapor süresi dolan engellilerimizi, ikinci bir duyuruya kadar rapor yenilemek amacıyla hastanelere yönlendirilmemeleri ve hizmetlerin mevcut raporları ile devam ettirilmesi kararı aldık."

Anahtar Kelimeler:

koronavirus rapor sureleri

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