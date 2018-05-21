Engelli hastane çalışanı çamaşırhanede ölü bulundu

KARABÜK (AA) - Alınan bilgiye göre, Yenice Devlet Hastanesi'nde çalışan hizmetli Züleyha Koymatoğlu (27), hastanenin çamaşırhanesinde iş arkadaşları tarafından yerde yatarken bulundu.
Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kadının öldüğünü belirledi.
Bu arada Koymatoğlu'nun, çamaşırhanedeki ütünün silindirine eşarbını kaptırarak öldüğü iddia edildi.
Koymatoğlu'nun ölüm haberini alarak hastaneye gelen yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinde güvenlik önlemleri alındı.
Züleyha Koymatoğlu'nun cenazesi incelemelerin ardından hastane morguna kaldırıldı. Koymatoğlu'nun kesin ölüm nedeni için otopsi sonucu belirlenecek.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|20/05-23/05
|16. Ulusal Sinirbilim Kongresi (USK)
|NÖROLOJİ
|İSTA
|24/05-27/05
|1. Uluslararası Gıda Ve Tıp Kongresi
|GASTROENT...
|ANKA
|25/05-27/05
|11. Multidisipliner Nöroonkoloji Sempozyumu
|MULTİDİSİ...
|MUĞL
|25/05-27/05
|Çocuklarda Özofagus Motilite Bozuklukları Sempozyumu
|ÇOCUK...
|ANKA
|25/05-27/05
|VI. Yutma Bozuklukları Kongresi
|GASTROENT...
|ANKA
|31/05-01/06
|IV.Nadir Nörolojik Hastalıklar Sempozyumu ve Nörogenetik Kursu
|NÖROLOJİ
|İSTA
|31/05-01/06
|Jinekolojik Robotik Cerrahi Eğitim Programları 1.dönem
|KADIN...
|İSTA